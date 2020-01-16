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Формирование нового правительства
2020-01-16T15:45+0300
https://ria.ru/20200116/1563501013.html
Мишустин знает, как обеспечить рост экономики, заявила Матвиенко
https://cdn25.img.ria.ru/images/156349/62/1563496218_0:141:3107:1889_1036x0_80_0_0_345b43ad86579eef301bb992d7e40520.jpg
РИА Новости

Мишустин знает, как обеспечить рост экономики, заявила Матвиенко

15:44 16.01.2020 (обновлено: 15:45 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кандидат на пост премьера РФ, глава ФНС Михаил Мишустин сможет справиться с поставленными перед правительством задачами, он профессионал, знающий, как обеспечить рост экономики, заявила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко в четверг.
Госдума в четверг поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра России. Согласно итогам голосования, за кандидатуру Мишустина проголосовали 383 депутата, против - ни одного, воздержался 41.
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"Представлена очень удачная кандидатура. Налоговая служба - это универсальная служба. Мишустин видит и знает всю страну, что происходит в экономике, в промышленности, что происходит в малом и среднем бизнесе", - сказала спикер.
По ее словам, Мишустин - многопрофильный специалист, менеджер, который понимает, чувствует сильные, и слабые места экономики. "Понимает, что нужно сделать для обеспечения роста экономики, как поддержать важные отрасли, какие дополнительны условия должны быть созданы для малого и среднего бизнеса, для инвестиций", - добавила она.
У него также хороший опыт по цифровизации процессов, добавила она. "Уверена, у него все получится", - заключила спикер.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинВалентина МатвиенкоГосдума РФФедеральная налоговая служба РФРоссияЭкономика
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Источник: Мишустин встретится с членами правительства 16 января
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