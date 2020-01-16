Мишустин знает, как обеспечить рост экономики, заявила Матвиенко

"Представлена очень удачная кандидатура. Налоговая служба - это универсальная служба. Мишустин видит и знает всю страну, что происходит в экономике, в промышленности, что происходит в малом и среднем бизнесе", - сказала спикер.

По ее словам, Мишустин - многопрофильный специалист, менеджер, который понимает, чувствует сильные, и слабые места экономики. "Понимает, что нужно сделать для обеспечения роста экономики, как поддержать важные отрасли, какие дополнительны условия должны быть созданы для малого и среднего бизнеса, для инвестиций", - добавила она.