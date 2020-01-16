Мишустин знает, как обеспечить рост экономики, заявила Матвиенко

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кандидат на пост премьера РФ, глава ФНС Михаил Мишустин сможет справиться с поставленными перед правительством задачами, он профессионал, знающий, как обеспечить рост экономики, заявила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко в четверг.
Госдума в четверг поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра России. Согласно итогам голосования, за кандидатуру Мишустина проголосовали 383 депутата, против - ни одного, воздержался 41.
"Представлена очень удачная кандидатура. Налоговая служба - это универсальная служба. Мишустин видит и знает всю страну, что происходит в экономике, в промышленности, что происходит в малом и среднем бизнесе", - сказала спикер.
По ее словам, Мишустин - многопрофильный специалист, менеджер, который понимает, чувствует сильные, и слабые места экономики. "Понимает, что нужно сделать для обеспечения роста экономики, как поддержать важные отрасли, какие дополнительны условия должны быть созданы для малого и среднего бизнеса, для инвестиций", - добавила она.
У него также хороший опыт по цифровизации процессов, добавила она. "Уверена, у него все получится", - заключила спикер.