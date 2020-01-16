Жириновский призвал назначать министрами только инженеров

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента страны назначать на посты федеральных министров или губернаторов только кандидатов с техническим образованием.
"Мы поддержим вашу кандидатуру (Мишустина на пост премьер-министра), главная причина - ваша профессия. Нам нужны только инженеры на всех руководящих постах, и мы потребуем, чтобы президент назначал министрами, пока еще назначение - его прерогатива, только инженеров. Инженерный корпус страны: поставьте их на руководящие должности - и губернаторы, и мэры, и министры. Они умею строить управленческие процессы, а гуманитарии не умеют", - заявил Жириновский на пленарном заседании Госдумы.
"Владимир Вольфович, вы сами себе противоречите. Насколько вы человек талантливый, 30 лет во власти партия и вы, а у вас нет инженерного образования", - прокомментировал слова политика председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер напомнил, что депутат Госдумы от ЛДПР прошлого созыва Алексей Островский стал губернатором Смоленской области, а он историк, "у него нет образования технического, а у него получается".