Жириновский призвал назначать министрами только инженеров

"Мы поддержим вашу кандидатуру (Мишустина на пост премьер-министра), главная причина - ваша профессия. Нам нужны только инженеры на всех руководящих постах, и мы потребуем, чтобы президент назначал министрами, пока еще назначение - его прерогатива, только инженеров. Инженерный корпус страны: поставьте их на руководящие должности - и губернаторы, и мэры, и министры. Они умею строить управленческие процессы, а гуманитарии не умеют", - заявил Жириновский на пленарном заседании Госдумы.