За Мишустина проголосовали 383 депутата, 41 воздержался

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. За кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России проголосовали 383 депутата, против - ни одного, воздержался 41, следует из итогов голосования.
Ранее сообщалось, что фракция "Единая Россия" единогласно поддержит кандидатуру Мишустина. Голосовать за него решили и депутаты "Справедливой России". По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, большинство депутатов от партии либерал-демократов были намерены поддержать Мишустина. КПРФ приняла решение воздержаться.
На пленарном заседании в четверг после перерыва в работе зарегистрировалось 438 депутатов.
Согласно итогам голосования, за кандидатуру Мишустина проголосовали 383 депутата, против - ни одного, воздержался 41.
При этом всего проголосовали 424 депутата. Глава комитета по регламенту и контролю Ольга Савастьянова отметила, что 12 человек на заседании отсутствуют, так как принимали участие в заседании рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию.