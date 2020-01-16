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За Мишустина проголосовали 383 депутата, 41 воздержался
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РИА Новости

За Мишустина проголосовали 383 депутата, 41 воздержался

15:31 16.01.2020 (обновлено: 16:00 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевРезультаты голосования депутатов Государственной Думы РФ по утверждению на пост премьер-министра РФ Михаила Мишустина
Результаты голосования депутатов Государственной Думы РФ по утверждению на пост премьер-министра РФ Михаила Мишустина
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. За кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России проголосовали 383 депутата, против - ни одного, воздержался 41, следует из итогов голосования.
Ранее сообщалось, что фракция "Единая Россия" единогласно поддержит кандидатуру Мишустина. Голосовать за него решили и депутаты "Справедливой России". По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, большинство депутатов от партии либерал-демократов были намерены поддержать Мишустина. КПРФ приняла решение воздержаться.
На пленарном заседании в четверг после перерыва в работе зарегистрировалось 438 депутатов.
Согласно итогам голосования, за кандидатуру Мишустина проголосовали 383 депутата, против - ни одного, воздержался 41.
Михаил Мишустин
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При этом всего проголосовали 424 депутата. Глава комитета по регламенту и контролю Ольга Савастьянова отметила, что 12 человек на заседании отсутствуют, так как принимали участие в заседании рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию.
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