За Мишустина проголосовали 383 депутата, 41 воздержался

При этом всего проголосовали 424 депутата. Глава комитета по регламенту и контролю Ольга Савастьянова отметила, что 12 человек на заседании отсутствуют, так как принимали участие в заседании рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию.