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Формирование нового правительства
2020-01-16T14:31+0300
https://ria.ru/20200116/1563496336.html
Греф в первую очередь ожидает от Мишустина реформы госуправления
https://cdn23.img.ria.ru/images/156343/46/1563434696_0:167:2994:1851_1036x0_80_0_0_dd06f35c3b3bdfd3c27658e3438ab9fe.jpg
РИА Новости

Греф в первую очередь ожидает от Мишустина реформы госуправления

14:30 16.01.2020 (обновлено: 14:31 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГерман Греф перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Герман Греф перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф считает кандидата на должность премьер-министра РФ Михаила Мишустина одним из самых эффективных управленцев в стране и надеется, что в первую очередь он на новом посту проведет реформу государственного управления.
Дмитрий Медведев накануне заявил президенту Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС Мишустина на должность премьер-министра.
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"Я считаю его одним из самых эффективных управленцев. Специалистом высочайшей управленческой квалификации. Он работал на очень разных должностях. Я с огромным уважением отношусь к его личной репутации, к его человеческим качествам. Это редкий, талантливый и разносторонний человек. Он умеет строить команду, отношения и делает это очень корректно, и добивается результата очень корректно. Он делал это много раз", - прокомментировал Греф журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.
Глава Сбербанка указал, что Мишустин является одним из самых подготовленных кандидатов на должность. "У меня большие надежды, связанные с этим назначением. В первую очередь, это реформа государственного управления. Я не имею представления до конца о его планах, но я думаю, он с этого начнет", - добавил он.
При этом Греф отметил, что выдвижение Мишустина на пост премьер-министра было для него неожиданным, но он является "абсолютно логичным кандидатом". Мишустин, по его словам, умеет достигать результата и имеет колоссальный опыт. "Он инженер, знает и понимает все самые современные технологии. С другой стороны, он прекрасный менеджер, знает, как строятся большие системы", - заключил глава Сбербанка.
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Формирование нового правительстваГайдаровский форумГрефМихаил МишустинВладимир ПутинРоссияЭкономикаПолитика
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