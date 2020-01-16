Греф в первую очередь ожидает от Мишустина реформы госуправления

"Я считаю его одним из самых эффективных управленцев. Специалистом высочайшей управленческой квалификации. Он работал на очень разных должностях. Я с огромным уважением отношусь к его личной репутации, к его человеческим качествам. Это редкий, талантливый и разносторонний человек. Он умеет строить команду, отношения и делает это очень корректно, и добивается результата очень корректно. Он делал это много раз", - прокомментировал Греф журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.