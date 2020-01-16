Греф в первую очередь ожидает от Мишустина реформы госуправления

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф считает кандидата на должность премьер-министра РФ Михаила Мишустина одним из самых эффективных управленцев в стране и надеется, что в первую очередь он на новом посту проведет реформу государственного управления.
Дмитрий Медведев накануне заявил президенту Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС Мишустина на должность премьер-министра.
"Я считаю его одним из самых эффективных управленцев. Специалистом высочайшей управленческой квалификации. Он работал на очень разных должностях. Я с огромным уважением отношусь к его личной репутации, к его человеческим качествам. Это редкий, талантливый и разносторонний человек. Он умеет строить команду, отношения и делает это очень корректно, и добивается результата очень корректно. Он делал это много раз", - прокомментировал Греф журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.
Глава Сбербанка указал, что Мишустин является одним из самых подготовленных кандидатов на должность. "У меня большие надежды, связанные с этим назначением. В первую очередь, это реформа государственного управления. Я не имею представления до конца о его планах, но я думаю, он с этого начнет", - добавил он.
При этом Греф отметил, что выдвижение Мишустина на пост премьер-министра было для него неожиданным, но он является "абсолютно логичным кандидатом". Мишустин, по его словам, умеет достигать результата и имеет колоссальный опыт. "Он инженер, знает и понимает все самые современные технологии. С другой стороны, он прекрасный менеджер, знает, как строятся большие системы", - заключил глава Сбербанка.