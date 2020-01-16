Иванов: в России могут ввести квоты на выбросы парниковых газов

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В России в будущем могут быть введены квоты на выбросы парниковых газов, сообщил специальный представитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов в четверг на Гайдаровском форуме.
"Я не против квот на выбросы, я это понимаю. И согласен с выступающими, что рано или поздно, наверное, это наступит", - сказал Иванов.
Как пояснил РИА Новости руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы WWF России Алексей Кокорин, квоты - это один из способов регулировать объем выбросов парниковых газов. Введение квот - это гибкий экономический инструмент для сокращения выбросов.
По словам Кокорина, квоты подразумевают лимит на парниковые газы в целом. Одно предприятие может выбросить меньше и продать часть своих квот другим предприятиям, которые выбрасывают больше. Такое мягкое регулирование даёт возможность сокращать выбросы при минимальном административном давлении.
Он отметил, что такую систему ввел Китай. В стране предпочли не закрывать маленькие угольные электростанции, а обязать их платить за выбросы CO2 и стимулировать переход на зелёные технологии.
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