Иванов: в России могут ввести квоты на выбросы парниковых газов

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В России в будущем могут быть введены квоты на выбросы парниковых газов, сообщил специальный представитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов в четверг на Гайдаровском форуме

"Я не против квот на выбросы, я это понимаю. И согласен с выступающими, что рано или поздно, наверное, это наступит", - сказал Иванов.

Как пояснил РИА Новости руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы WWF России Алексей Кокорин , квоты - это один из способов регулировать объем выбросов парниковых газов. Введение квот - это гибкий экономический инструмент для сокращения выбросов.

По словам Кокорина, квоты подразумевают лимит на парниковые газы в целом. Одно предприятие может выбросить меньше и продать часть своих квот другим предприятиям, которые выбрасывают больше. Такое мягкое регулирование даёт возможность сокращать выбросы при минимальном административном давлении.