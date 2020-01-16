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Эрдоган объявил об отправке в Ливию турецких военных для поддержки ПНС
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РИА Новости

Эрдоган объявил об отправке в Ливию турецких военных для поддержки ПНС

14:11 16.01.2020 (обновлено: 16:20 16.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 16 янв — РИА Новости. Турецкие военные направляются в Ливию для поддержки правительства национального согласия (ПНС), заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Мы отправляем наши войска в эту страну для обеспечения поддержки и стабильности законного правительства Ливии. Осознавая, что безопасность Турции начинается за ее пределами, мы будем продолжать мобилизовывать все наши политические, коммерческие, гуманитарные, дипломатические и военные возможности для обеспечения стабильности на юге", — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре на конференции по итогам развития экономики страны в 2019 году.
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В конце ноября 2019 года Эрдоган и Файез Саррадж, глава правительства национального согласия Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
Ливия
15 января, 10:43
Эксперт оценил перспективы конференции по Ливии в Берлине
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Обострение конфликта в ЛивииФайез ас-СарраджХалифа ХафтарЕвросоюзМуаммар КаддафиЛивияТурцияООНРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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