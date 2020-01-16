Эрдоган объявил об отправке в Ливию турецких военных для поддержки ПНС

"Мы отправляем наши войска в эту страну для обеспечения поддержки и стабильности законного правительства Ливии. Осознавая, что безопасность Турции начинается за ее пределами, мы будем продолжать мобилизовывать все наши политические, коммерческие, гуманитарные, дипломатические и военные возможности для обеспечения стабильности на юге", — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре на конференции по итогам развития экономики страны в 2019 году.