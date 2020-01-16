Жуков не сомневается, что Госдума утвердит кандидатуру Мишустина

"Ну, у меня в этом нет никаких сомнений. Безусловно, утвердят. По моей оценке, 3 фракции Государственной думы проголосуют за эту кандидатуру", - сказал Жуков, отвечая в эфире на вопрос ведущего Первого канала, утвердят ли Мишустина премьер-министром на заседании Госдумы в четверг.