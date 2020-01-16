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Формирование нового правительства
2020-01-16T13:25+0300
https://ria.ru/20200116/1563491265.html
Жуков не сомневается, что Госдума утвердит кандидатуру Мишустина
https://cdn22.img.ria.ru/images/156348/74/1563487437_0:76:2427:1441_1036x0_80_0_0_47855433daec96348f8ccccdd4713f46.jpg
РИА Новости

Жуков не сомневается, что Госдума утвердит кандидатуру Мишустина

13:19 16.01.2020 (обновлено: 13:25 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Александр Жуков не сомневается, что Госдума утвердит кандидатуру Мишустина на пост премьера.
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
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"Ну, у меня в этом нет никаких сомнений. Безусловно, утвердят. По моей оценке, 3 фракции Государственной думы проголосуют за эту кандидатуру", - сказал Жуков, отвечая в эфире на вопрос ведущего Первого канала, утвердят ли Мишустина премьер-министром на заседании Госдумы в четверг.
Ранее сообщалось, что фракция "Единая Россия" единогласно поддержит кандидатуру Мишустина. Голосовать за него решили и депутаты "Справедливой России". По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, большинство депутатов от партии либерал-демократов были намерены поддержать Мишустина. КПРФ приняла решение воздержаться.
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