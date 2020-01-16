МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Александр Жуков не сомневается, что Госдума утвердит кандидатуру Мишустина на пост премьера.
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
"Ну, у меня в этом нет никаких сомнений. Безусловно, утвердят. По моей оценке, 3 фракции Государственной думы проголосуют за эту кандидатуру", - сказал Жуков, отвечая в эфире на вопрос ведущего Первого канала, утвердят ли Мишустина премьер-министром на заседании Госдумы в четверг.
Ранее сообщалось, что фракция "Единая Россия" единогласно поддержит кандидатуру Мишустина. Голосовать за него решили и депутаты "Справедливой России". По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, большинство депутатов от партии либерал-демократов были намерены поддержать Мишустина. КПРФ приняла решение воздержаться.