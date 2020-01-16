Мишустин обозначил необходимость институциональных реформ

"У нас достаточно стабильная ситуация, потому что ФНБ сформировался приличный, потому что золотовалютные ресурсы — это все с достаточно хорошо стабилизированной макроситуацией у нас, вы знаете, инфляция не выйдет, я думаю, за эти четыре процента. Это очевидно. И конечно, первое, что необходимо делать, — это сегодня серьезно заниматься институциональными реформами. Реформа правления. И конечно, самые современные информационные технологии привносить. Я буду разбираться с программой, национальным проектом "Цифровая экономика". Без сомнения, государство должно являться цифровой платформой, которая создана для людей. Так мы пытались строить налоговую систему, и самое важное — это снять ограничения, барьеры для бизнеса, сократить издержки для бизнеса для того, чтобы <...>. Ну, во всяком случае, очень честно поговорить с бизнесом, я знаю, что уважаемый Вячеслав Викторович пригласил все бизнес-объединения. Я их знаю лично, работаем много. Это важнейший вопрос, который я буду сразу же с первого дня рассматривать", — сказал Мишустин.