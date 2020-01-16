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Формирование нового правительства
2020-01-16T14:11+0300
https://ria.ru/20200116/1563490940.html
Мишустин обозначил необходимость институциональных реформ
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РИА Новости

Мишустин обозначил необходимость институциональных реформ

13:14 16.01.2020 (обновлено: 14:11 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин встретился с членами фракции "Единая Россия" в Госдуме
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин встретился с членами фракции Единая Россия в Госдуме
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с депутатами "Единой России" обозначил необходимость институциональных реформ.
Видео с закрытой встречи показали в эфире телеканала "Россия 24".

"У нас достаточно стабильная ситуация, потому что ФНБ сформировался приличный, потому что золотовалютные ресурсы — это все с достаточно хорошо стабилизированной макроситуацией у нас, вы знаете, инфляция не выйдет, я думаю, за эти четыре процента. Это очевидно. И конечно, первое, что необходимо делать, — это сегодня серьезно заниматься институциональными реформами. Реформа правления. И конечно, самые современные информационные технологии привносить. Я буду разбираться с программой, национальным проектом "Цифровая экономика". Без сомнения, государство должно являться цифровой платформой, которая создана для людей. Так мы пытались строить налоговую систему, и самое важное — это снять ограничения, барьеры для бизнеса, сократить издержки для бизнеса для того, чтобы <...>. Ну, во всяком случае, очень честно поговорить с бизнесом, я знаю, что уважаемый Вячеслав Викторович пригласил все бизнес-объединения. Я их знаю лично, работаем много. Это важнейший вопрос, который я буду сразу же с первого дня рассматривать", — сказал Мишустин.

Отставка российского правительства

Накануне правительство и премьер-министр Дмитрий Медведев объявили, что уходят в отставку. Это произошло после послания главы государства Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституции: в частности, Владимир Путин выступил с идеей, чтобы Госдума получила право не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьера.
Через несколько часов президент предложил возглавить кабмин главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину.
Госдума должна рассмотреть его кандидатуру в четверг. Перед этим Мишустин встретился с представителями фракций "Единая Россия" , ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия". На всех переговорах присутствовал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Михаил Мишустин
15 января, 20:37Формирование нового правительства
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Формирование нового правительства"Россия 24"Михаил МишустинРоссияПолитика
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