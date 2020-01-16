В Ленинградской области мальчик впал в кому, захлебнувшись в бассейне

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Семилетний мальчик во Всеволожске Семилетний мальчик во Всеволожске Ленинградской области впал в кому, нахлебавшись воды на занятии в бассейне, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

"Пятнадцатого января во Всеволожскую больницу в состоянии комы доставлен семилетний мальчик в результате утопления в воде. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности", - сказано в пресс-релизе.

Инцидент произошел в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса "Олимп", где помощник тренера проводил занятия по плаванию с группой детей.

"Оставшись в воде без присмотра взрослых, ребенок утонул", - сказано в пресс-релизе.