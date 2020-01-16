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В Ленинградской области мальчик впал в кому, захлебнувшись в бассейне
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РИА Новости

В Ленинградской области мальчик впал в кому, захлебнувшись в бассейне

12:30 16.01.2020
1974
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Семилетний мальчик во Всеволожске Ленинградской области впал в кому, нахлебавшись воды на занятии в бассейне, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
"Пятнадцатого января во Всеволожскую больницу в состоянии комы доставлен семилетний мальчик в результате утопления в воде. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности", - сказано в пресс-релизе.
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Инцидент произошел в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса "Олимп", где помощник тренера проводил занятия по плаванию с группой детей.
"Оставшись в воде без присмотра взрослых, ребенок утонул", - сказано в пресс-релизе.
Задержан 24-летний помощник тренера и его 39-летняя начальница, тренер по гребному слалому. По данным следствия, именно она организовала занятия с детьми младше десяти лет.
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