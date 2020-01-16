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Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-16T12:17+0300
https://ria.ru/20200116/1563487523.html
В Совфеде прокомментировали внесение Мишустина в базу "Миротворца"
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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали внесение Мишустина в базу "Миротворца"

12:17 16.01.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
© РИА Новости / Нина Зотина
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Включение кандидата на пост премьера России Михаила Мишустина в базу скандального украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма является не более чем саморекламой данного информационного ресурса, заявил РИА Новости сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
Ранее сообщалось, что Мишустин попал в базу сайта "Миротворец" за "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков
17 октября 2019, 15:04
Спикер Рады ответил на призыв ООН закрыть сайт "Миротворец"
"Это очередная реклама для сайта "Миротворец", о котором стали забывать. Он только и держится на плаву, потому что включает известных и знаковых людей в свой список, а потом по всему миру об этом трезвонят. Никто на этот сайт не ориентируется, он превратился в посмешище, в том числе и на самой Украине", - сказал Цеков.
Сенатор назвал данный сайт "комедийным ресурсом" и добавил, что обращать внимание на него не стоит.
Михаил Мишустин
15 января, 19:14
Биография Михаила Мишустина
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. "Миротворец" не является официальным ресурсом.
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Послание президента России Федеральному собраниюСергей ЦековМихаил МишустинКрымВ мире
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