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2020-01-16T11:37+0300
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Мишустин попал в базу сайта "Миротворец" за посещение Крыма
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РИА Новости

Мишустин попал в базу сайта "Миротворец" за посещение Крыма

11:21 16.01.2020 (обновлено: 11:37 16.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Михаил Мишустин. Архивное фото
КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Кандидат на пост премьера России Михаил Мишустин попал в базу скандального украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма, сообщается на сайте.
В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого Мишустин встречается со всеми парламентскими фракциями - первой встречу провела "Единая Россия". Затем состоялись встречи с ЛДПР и КПРФ. В настоящее время председатель Госдумы Вячеслав Володин и Мишустин присутствуют на заседании фракции "Справедливая Россия".
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Спикер Рады ответил на призыв ООН закрыть сайт "Миротворец"
"Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым", - говорится на сайте.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. "Миротворец" не является официальным ресурсом.
Михаил Мишустин
15 января, 19:14
Биография Михаила Мишустина
46301116
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Формирование нового правительствасайт "Миротворец"Михаил МишустинКрымУкраинаВ мире
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