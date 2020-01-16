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2020-01-16T12:10+0300
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"Справедливая Россия" поддержала кандидатуру Мишустина
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РИА Новости

"Справедливая Россия" поддержала кандидатуру Мишустина

12:02 16.01.2020 (обновлено: 12:10 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Депутаты "Справедливой России" поддерживают кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.

"Справедливая Россия" высказалась положительно в отношении Мишустина. (Лидер СР Сергей) Миронов поблагодарил за конструктивный диалог и напомнил о его просьбе создать министерство геологии", - написала Кашеварова в Telegram.

Михаил Мишустин
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По ее словам, эсеры задали больше всего вопросов про экологию и культуру. Кашеварова отметила, что критика прозвучала в отношении исполнения госпрограммы сохранения реки Волги, также депутаты высказались по проблемам сохранения лесов.
В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого Мишустин встречался с парламентскими фракциями.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинСправедливая РоссияГосдума РФРоссияПолитика
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