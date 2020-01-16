"Справедливая Россия" поддержала кандидатуру Мишустина

"Справедливая Россия" высказалась положительно в отношении Мишустина. (Лидер СР Сергей) Миронов поблагодарил за конструктивный диалог и напомнил о его просьбе создать министерство геологии", - написала Кашеварова в Telegram .

По ее словам, эсеры задали больше всего вопросов про экологию и культуру. Кашеварова отметила, что критика прозвучала в отношении исполнения госпрограммы сохранения реки Волги, также депутаты высказались по проблемам сохранения лесов.