"Справедливая Россия" поддержала кандидатуру Мишустина

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Депутаты "Справедливой России" поддерживают кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.
"Справедливая Россия" высказалась положительно в отношении Мишустина. (Лидер СР Сергей) Миронов поблагодарил за конструктивный диалог и напомнил о его просьбе создать министерство геологии", - написала Кашеварова в Telegram.
По ее словам, эсеры задали больше всего вопросов про экологию и культуру. Кашеварова отметила, что критика прозвучала в отношении исполнения госпрограммы сохранения реки Волги, также депутаты высказались по проблемам сохранения лесов.
В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого Мишустин встречался с парламентскими фракциями.