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В Махачкале задержали мужчину, порезавшего портреты ветеранов войны
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РИА Новости

В Махачкале задержали мужчину, порезавшего портреты ветеранов войны

11:57 16.01.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
ПЯТИГОРСК, 16 янв - РИА Новости. Полицейские в Дагестане задержали мужчину, который порезал портреты ветеранов Великой Отечественной войны, установленные на проспекте в Махачкале, сообщает МВД по региону.

"Сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции УМВД РФ по городу Махачкале задержали местного жителя, совершившего акт вандализма... 30-летний мужчина умышленно повредил пять баннеров с изображением участников Великой Отечественной войны, установленных на бетонном ограждении по проспекту Петра I. Злоумышленник повредил плакаты предположительно ножом", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.

В настоящее время подозреваемый доставлен в отдел полиции. В ходе допроса мужчина сознался в содеянном, однако объяснить мотив, подтолкнувший его к совершению данного преступления, не смог, отметили в МВД.
"Также установлено, что подозреваемый ранее судим за совершение ряда преступлений. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения", - добавили в МВД.
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