В Махачкале задержали мужчину, порезавшего портреты ветеранов войны

"Сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции УМВД РФ по городу Махачкале задержали местного жителя, совершившего акт вандализма... 30-летний мужчина умышленно повредил пять баннеров с изображением участников Великой Отечественной войны, установленных на бетонном ограждении по проспекту Петра I. Злоумышленник повредил плакаты предположительно ножом", - говорится в сообщении ведомства в Instagram .

В настоящее время подозреваемый доставлен в отдел полиции. В ходе допроса мужчина сознался в содеянном, однако объяснить мотив, подтолкнувший его к совершению данного преступления, не смог, отметили в МВД.