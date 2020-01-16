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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T12:37+0300
https://ria.ru/20200116/1563484821.html
В Госдуме рассказали, кого из министров критиковали больше всего
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РИА Новости

В Госдуме рассказали, кого из министров критиковали больше всего

11:29 16.01.2020 (обновлено: 12:37 16.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Фракции Госдумы на встречах с кандидатом на должность председателя правительства Михаилом Мишустиным раскритиковали работу некоторых министров, сообщила советник спикера ГД Анастасия Кашеварова.

"Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — Топилин; Министерство здравоохранения — Скворцова; Министерство культуры — Мединский; Министерство просвещения — Васильева", — написала Кашеварова в своем Telegram-канале.

Отставка российского правительства

Накануне правительство и премьер-министр Дмитрий Медведев объявили, что уходят в отставку. Это произошло после послания главы государства Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституции: так, Владимир Путин выступил с идеей, чтобы Госдума получила право не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьера.
Через несколько часов президент предложил возглавить кабмин главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Госдума должна рассмотреть его кандидатуру в четверг. Перед этим он встретился с представителями фракций "Единая Россия" , ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия". На всех переговорах присутствовал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев перед началом ежегодного послания президента Владимира Путина Федеральному собранию
15 января, 22:38Отставка правительства России
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Формирование нового правительстваОльга ВасильеваМихаил МишустинВладимир МединскийМаксим ТопилинВероника СкворцоваПолитика
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