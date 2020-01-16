В Госдуме рассказали, кого из министров критиковали больше всего

"Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — Топилин; Министерство здравоохранения — Скворцова; Министерство культуры — Мединский; Министерство просвещения — Васильева", — написала Кашеварова в своем Telegram-канале.