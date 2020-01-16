Михаил Мишустин проводит встречи с представителями думских фракций

Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин перед встречей с членами фракции "Единая Россия" в Госдуме

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Госдуме проходят встречи кандидата на должность премьер-министра Михаила Мишустина с фракциями.

Уже состоялось общение с представителями "Единой России" и ЛДПР. Сейчас идет диалог с КПРФ, на очереди — справедливоросы.

О начале встречи с коммунистами написала в своем Telegram-канале советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова. Она уточнила, что при этом также присутствует председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

После разговора Мишустина с депутатами от "Единой России" источник в Думе рассказал РИА Новости, что приоритетом своей работы кандидат на пост главы кабмина обозначил исполнение послания президента.

Накануне правительство и премьер Дмитрий Медведев объявили, что уходят в отставку. Это произошло после послания главы государства Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию : так, Путин предложил поручить Госдуме не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра.