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2020-01-16T10:35+0300
https://ria.ru/20200116/1563481514.html
Михаил Мишустин проводит встречи с представителями думских фракций
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РИА Новости

Михаил Мишустин проводит встречи с представителями думских фракций

10:17 16.01.2020 (обновлено: 10:35 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин перед встречей с членами фракции "Единая Россия" в Госдуме
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин перед встречей с членами фракции Единая Россия в Госдуме
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Госдуме проходят встречи кандидата на должность премьер-министра Михаила Мишустина с фракциями.
Уже состоялось общение с представителями "Единой России" и ЛДПР. Сейчас идет диалог с КПРФ, на очереди — справедливоросы.
О начале встречи с коммунистами написала в своем Telegram-канале советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова. Она уточнила, что при этом также присутствует председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
После разговора Мишустина с депутатами от "Единой России" источник в Думе рассказал РИА Новости, что приоритетом своей работы кандидат на пост главы кабмина обозначил исполнение послания президента.
Накануне правительство и премьер Дмитрий Медведев объявили, что уходят в отставку. Это произошло после послания главы государства Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию: так, Путин предложил поручить Госдуме не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра.
Через несколько часов президент предложил возглавить кабмин главе ФНС Михаилу Мишустину. Госдума должна рассмотреть его кандидатуру в четверг.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинКПРФГосдума РФПолитика
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