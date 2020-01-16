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В Петербурге четыре суда эвакуируют из-за сообщений о минировании
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РИА Новости

В Петербурге четыре суда эвакуируют из-за сообщений о минировании

09:35 16.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Четыре районных суда в Санкт-Петербурге эвакуируют в четверг после угроз о "минировании", сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Сестрорецкий, Приморский, Октябрьский, Куйбышевский районные суды эвакуируются", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции
Вчера, 13:32
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Первые письма с угрозами взрыва пришли в суды Петербурга 28 ноября 2019 года. С тех пор практически каждый рабочий день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и школы. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию.
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