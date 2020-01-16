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2020-01-16T06:08+0300
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Герой России назвал безумием политику Польши в отношении истории войны
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РИА Новости

Герой России назвал безумием политику Польши в отношении истории войны

06:08 16.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Букчин / Перейти в фотобанкСнос памятника Благодарности солдатам Красной армии, павшим в ходе боевых действий времен Великой Отечественной войны, в Скарышевском парке Варшавы
Снос памятника Благодарности солдатам Красной армии, павшим в ходе боевых действий времен Великой Отечественной войны, в Скарышевском парке Варшавы
© РИА Новости / Алексей Букчин
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Снос памятника Благодарности солдатам Красной армии, павшим в ходе боевых действий времен Великой Отечественной войны, в Скарышевском парке Варшавы. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Снос множества памятников советским солдатам в Польше и решение Варшавы признать СССР ответственным за начало Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией - это безумие и подлость, считает легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению польского Кракова от уничтожения фашистами в январе 1945 года.
"Я бы крепко по-польски сказал этим людям все, что я об этом думаю! Это просто безумие, надругательство над памятью сотен тысяч советских и польских солдат, которые вместе били гитлеровцев на земле Польши", - сказал 102-летний ветеран Службы внешней разведки России в интервью РИА Новости.
"Если бы не наша победа, никакого свободного и независимого польского государства сегодня не существовало бы. И все те, кто сегодня устраивает вот эти подлые вещи, должны понимать, что и их самих бы не было", - добавил Ботян.
Девятнадцатого января исполняется 75 лет со дня освобождения Красной армией польского города Кракова. Гитлеровское командование хотело устроить в нем западню, затопив Краков вместе с советскими солдатами и его жителями. Этим планам не суждено было сбыться благодаря операции, проведенной группой под командованием лейтенанта Алексея Ботяна. За это в 2007 году он был удостоен звания Героя России.
За последние годы в Польше снесено множество памятников воинам Красной армии, освободившим польскую землю от фашистов. Причем в Польше действует специальный закон, позволяющий это делать. Ранее в январе польский сейм принял резолюцию, в которой вина за начало Второй мировой войны в равной степени возлагается как на Германию, так и на Советский Союз.
Снос памятника Благодарности солдатам Красной армии, павшим в ходе боевых действий времен Великой Отечественной войны, в Скарышевском парке Варшавы. Архивное фото
25 октября 2018, 04:44
Советские памятники в Польше 37 раз за год подверглись вандализму и сносу
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Алексей БотянВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)ПольшаКраковСССРВаршаваВ мире
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