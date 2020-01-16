Герой России назвал безумием политику Польши в отношении истории войны

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Снос множества памятников советским солдатам в Снос множества памятников советским солдатам в Польше и решение Варшавы признать СССР ответственным за начало Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией - это безумие и подлость, считает легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян , руководивший операцией по спасению польского Кракова от уничтожения фашистами в январе 1945 года.

"Я бы крепко по-польски сказал этим людям все, что я об этом думаю! Это просто безумие, надругательство над памятью сотен тысяч советских и польских солдат, которые вместе били гитлеровцев на земле Польши", - сказал 102-летний ветеран Службы внешней разведки России в интервью РИА Новости.

"Если бы не наша победа, никакого свободного и независимого польского государства сегодня не существовало бы. И все те, кто сегодня устраивает вот эти подлые вещи, должны понимать, что и их самих бы не было", - добавил Ботян.

Девятнадцатого января исполняется 75 лет со дня освобождения Красной армией польского города Кракова. Гитлеровское командование хотело устроить в нем западню, затопив Краков вместе с советскими солдатами и его жителями. Этим планам не суждено было сбыться благодаря операции, проведенной группой под командованием лейтенанта Алексея Ботяна. За это в 2007 году он был удостоен звания Героя России.