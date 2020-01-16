Разведчик рассказал, кто помогал советским партизанам в войну в Польше

"Я приходил к ним, кланялся, говорил по-польски: "Слава Иисусу Христу", а они отвечали - "Во веки веков. Аминь". После этого я объяснял, что произошло, говорил, что мы пришли на помощь польскому народу, который борется с оккупантами, и что у нас есть раненые, мы просим их спрятать и оказать медицинскую помощь. И ни разу ксендзы наших товарищей не выдали немцам!", - добавил Ботян.