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Разведчик рассказал, кто помогал советским партизанам в войну в Польше
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РИА Новости

Разведчик рассказал, кто помогал советским партизанам в войну в Польше

05:48 16.01.2020 (обновлено: 10:07 16.01.2020)
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© Фото : Пресс-бюро СВР РоссииГерой России, разведчик, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян
Герой России, разведчик, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян
© Фото : Пресс-бюро СВР России
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Советские партизаны из группы легендарного разведчика Алексея Ботяна, действовавшие в Великую Отечественную войну на территории Польши, пользовались помощью местных священников, те ни разу не выдали партизан гитлеровцам, рассказал Ботян в интервью РИА Новости.
"Если кто-то из наших бойцов получал ранение, то приходилось просить помощи у местных жителей, главным образом священников, ксендзов", - сказал 102-летний ветеран Службы внешней разведки России.
"Я приходил к ним, кланялся, говорил по-польски: "Слава Иисусу Христу", а они отвечали - "Во веки веков. Аминь". После этого я объяснял, что произошло, говорил, что мы пришли на помощь польскому народу, который борется с оккупантами, и что у нас есть раненые, мы просим их спрятать и оказать медицинскую помощь. И ни разу ксендзы наших товарищей не выдали немцам!", - добавил Ботян.
Девятнадцатого января исполняется 75 лет со дня освобождения Красной армией польского города Кракова. Гитлеровское командование хотело устроить в нем гибельную западню, затопив Краков вместе с советскими солдатами и его жителями. Таким бесчеловечным планам не суждено было сбыться благодаря операции, проведенной группой под командованием лейтенанта Алексея Ботяна. За это в 2007 году он был удостоен звания Героя России.
Читайте полный текст интервью Алексея Ботяна >>
Герой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян
05:40
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Алексей БотянВеликая Отечественная война (1941-1945)ПольшаКраковСССРОбщество
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