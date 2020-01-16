Разведчик рассказал, кто помогал советским партизанам в войну в Польше

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Советские партизаны из группы легендарного разведчика Алексея Ботяна, действовавшие в Великую Отечественную войну на территории Польши, пользовались помощью местных священников, те ни разу не выдали партизан гитлеровцам, рассказал Ботян в интервью РИА Новости.
"Если кто-то из наших бойцов получал ранение, то приходилось просить помощи у местных жителей, главным образом священников, ксендзов", - сказал 102-летний ветеран Службы внешней разведки России.
"Я приходил к ним, кланялся, говорил по-польски: "Слава Иисусу Христу", а они отвечали - "Во веки веков. Аминь". После этого я объяснял, что произошло, говорил, что мы пришли на помощь польскому народу, который борется с оккупантами, и что у нас есть раненые, мы просим их спрятать и оказать медицинскую помощь. И ни разу ксендзы наших товарищей не выдали немцам!", - добавил Ботян.
Девятнадцатого января исполняется 75 лет со дня освобождения Красной армией польского города Кракова. Гитлеровское командование хотело устроить в нем гибельную западню, затопив Краков вместе с советскими солдатами и его жителями. Таким бесчеловечным планам не суждено было сбыться благодаря операции, проведенной группой под командованием лейтенанта Алексея Ботяна. За это в 2007 году он был удостоен звания Героя России.