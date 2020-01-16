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Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
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РИА Новости

Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан

05:40 16.01.2020 (обновлено: 10:08 16.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГерой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян
Герой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Герой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Первый совместный бой советских и польских партизан с гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны произошел в середине мая 1944 года в городке Илжа в Польше, рассказал в интервью РИА Новости участник того боя, легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян.
В то время Ботян командовал разведывательно-диверсионной группой, которая должна была прокладывать дорогу для наступающей Красной армии.
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Как вспоминает Ботян, в мае 1944 года, когда его группа вышла в район Краковского воеводства, командир одного из отрядов Армии Людовой, организованной польскими коммунистами, связался с советскими партизанами и попросил помочь освободить подпольщиков, находившихся в тюрьме в расположенном рядом старинном городке Илже.
"Как быть? С одной стороны, нам же надо идти дальше к Кракову, никак при этом себя не обнаруживая. А если мы провалимся? С меня же после этого спустят шкуру", - рассказал 102-летний ветеран Службы внешней разведки России.
"Но и не помочь было нельзя! Тут и политика играла роль - ведь польские партизаны могли бы сказать: как же вы, братья по оружию, которых мы ждали как спасителей, вдруг отказываетесь помогать нам? Мы посовещались у себя в группе и решили - идем на помощь", - добавил Ботян.
Для начала партизаны провели разведку, перерезали телефонные провода - тем самым оборвали связь Илжи с немецким гарнизоном, располагавшимся рядом с городом. "И уже ночью мы вошли в город. Как заранее уславливались с польскими партизанами, встретились с ними во дворе местной школы. Они показали нам ту тюрьму - она была оборудована в немецкой казарме", - говорит Ботян.
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"Мы как дали огнем из пулеметов по окнам казармы - немцы даже не высунулись, настолько они испугались. А польские ребята освободили своих товарищей. И всю ночь Илжа была в руках партизан. С немецких складов забрали оружие, из аптеки - бинты и лекарства. Мы даже поесть успели. И потом выдвинулись из города дальше в сторону Кракова", - вспоминает разведчик.
По словам Ботяна, этот бой в Илже считается первым совместным боем советских и польских партизан. "И первой нашей общей победой", - добавил он.
После войны в том школьном дворе поставили памятник, на котором было написано, что на этом месте в ночь с 14 на 15 мая 1944 года "вышли в бой с немецко-фашистскими оккупантами отряды Армии Людовой и разведывательно-диверсионная группа лейтенанта Ботяна - Алёши".
"Спустя много лет я приехал в Илжу, мне показали этот памятник. И такие у меня чувства были - не передать!" - признался Ботян.
Девятнадцатого января исполняется 75 лет со дня освобождения Красной армией польского города Кракова. Гитлеровское командование хотело устроить в нем гибельную западню, затопив Краков вместе с советскими солдатами и его жителями. Таким бесчеловечным планам не суждено было сбыться благодаря операции, проведенной группой под командованием Ботяна. За это в 2007 году он был удостоен звания Героя России.
Читайте полный текст интервью Алексея Ботяна >>
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Алексей БотянВеликая Отечественная война (1941-1945)ПольшаКраковСССРВ мире
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