Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Первый совместный бой советских и польских партизан с гитлеровцами в годы Первый совместный бой советских и польских партизан с гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны произошел в середине мая 1944 года в городке Илжа в Польше , рассказал в интервью РИА Новости участник того боя, легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян

В то время Ботян командовал разведывательно-диверсионной группой, которая должна была прокладывать дорогу для наступающей Красной армии.

Как вспоминает Ботян, в мае 1944 года, когда его группа вышла в район Краковского воеводства, командир одного из отрядов Армии Людовой, организованной польскими коммунистами, связался с советскими партизанами и попросил помочь освободить подпольщиков, находившихся в тюрьме в расположенном рядом старинном городке Илже.

"Как быть? С одной стороны, нам же надо идти дальше к Кракову, никак при этом себя не обнаруживая. А если мы провалимся? С меня же после этого спустят шкуру", - рассказал 102-летний ветеран Службы внешней разведки России.

"Но и не помочь было нельзя! Тут и политика играла роль - ведь польские партизаны могли бы сказать: как же вы, братья по оружию, которых мы ждали как спасителей, вдруг отказываетесь помогать нам? Мы посовещались у себя в группе и решили - идем на помощь", - добавил Ботян.

Для начала партизаны провели разведку, перерезали телефонные провода - тем самым оборвали связь Илжи с немецким гарнизоном, располагавшимся рядом с городом. "И уже ночью мы вошли в город. Как заранее уславливались с польскими партизанами, встретились с ними во дворе местной школы. Они показали нам ту тюрьму - она была оборудована в немецкой казарме", - говорит Ботян.

"Мы как дали огнем из пулеметов по окнам казармы - немцы даже не высунулись, настолько они испугались. А польские ребята освободили своих товарищей. И всю ночь Илжа была в руках партизан. С немецких складов забрали оружие, из аптеки - бинты и лекарства. Мы даже поесть успели. И потом выдвинулись из города дальше в сторону Кракова", - вспоминает разведчик.

По словам Ботяна, этот бой в Илже считается первым совместным боем советских и польских партизан. "И первой нашей общей победой", - добавил он.

После войны в том школьном дворе поставили памятник, на котором было написано, что на этом месте в ночь с 14 на 15 мая 1944 года "вышли в бой с немецко-фашистскими оккупантами отряды Армии Людовой и разведывательно-диверсионная группа лейтенанта Ботяна - Алёши".

"Спустя много лет я приехал в Илжу, мне показали этот памятник. И такие у меня чувства были - не передать!" - признался Ботян.