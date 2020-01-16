Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который предложил сократить слишком длинный, по его мнению, российский гимн.
Ранее Жириновский в ходе выступления на первом пленарном заседании весенней сессии Госдумы пожаловался на слишком длинный гимн России и предложил его сократить, убрав два припева. По мнению политика, гимн тяжело исполнять пожилым людям, женщинам и детям.
"Жириновского менять нужно, а не гимн", — сказал РИА Новости Михалков.
Отец Никиты Михалкова, Сергей Михалков, написал текст к гимну СССР на музыку Александра Александрова, а затем сделал две его редакции — в 1977 и 2000 годах.
Ранее режиссер Андрей Кончаловский, старший сын поэта, в беседе с РИА Новости отметил, что гимн России, возможно, мог быть и короче, но, как говорил его отец, это "не литература, а политический документ" и он должен вмещать в себя постулаты, выражающие намерения государства.
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