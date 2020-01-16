Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России

Отец Никиты Михалкова, Сергей Михалков, написал текст к гимну СССР на музыку Александра Александрова, а затем сделал две его редакции — в 1977 и 2000 годах.

Ранее режиссер Андрей Кончаловский, старший сын поэта, в беседе с РИА Новости отметил, что гимн России, возможно, мог быть и короче, но, как говорил его отец, это "не литература, а политический документ" и он должен вмещать в себя постулаты, выражающие намерения государства.