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Жириновский пожаловался на слишком длинный гимн России
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РИА Новости

Жириновский пожаловался на слишком длинный гимн России

14:42 14.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе выступления на первом пленарном заседании весенней сессии Госдумы пожаловался на слишком длинный гимн России, который, по его мнению, тяжело исполнять женщинам и детям.
"Вот гимн мы исполняли. Я настаиваю, еще раз прошу комитет (ГД по госстроительству и законодательству под руководством Павла) Крашенинникова: давайте поправим гимн. Три куплета есть, а припев сделать четвертым куплетом. Все, четыре куплета, потому что когда три куплета и три припева - это долгое исполнение гимна, это пожилым людям тяжело, женщинам, детям", - заявил Жириновский.
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ЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийРоссияОбщество
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