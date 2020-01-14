Жириновский пожаловался на слишком длинный гимн России

"Вот гимн мы исполняли. Я настаиваю, еще раз прошу комитет (ГД по госстроительству и законодательству под руководством Павла) Крашенинникова: давайте поправим гимн. Три куплета есть, а припев сделать четвертым куплетом. Все, четыре куплета, потому что когда три куплета и три припева - это долгое исполнение гимна, это пожилым людям тяжело, женщинам, детям", - заявил Жириновский.