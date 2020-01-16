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Госдума рассмотрит законопроект о звании "Город трудовой доблести"
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РИА Новости

Госдума рассмотрит законопроект о звании "Город трудовой доблести"

02:51 16.01.2020
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит в первом чтении президентский законопроект о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести".
Президент России Владимир Путин 14 декабря внес в Госдуму проект федерального закона "О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести". Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил принять на федеральном уровне звание "Город трудовой доблести" для городов, которые внесли вклад в обеспечение военных действий и трудового подвига в тылу в годы Великой Отечественной войны.
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Как пояснял РИА Новости первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, законопроект устанавливает правовые основания присвоения почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" тем городам, жители которых обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм.
Комитет Госдумы по труду соцполитике и делам ветеранов на заседании во вторник единогласно поддержал президентский законопроект, рекомендовав Госдуме принять его в первом чтении. Комитет по федеративному устройству, который является соисполнителем по законопроекту, законопроект также его поддержал.
Как ранее отмечал глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, этому законопроекту будет уделено большое внимание.
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