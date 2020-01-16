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2020-01-16T07:54+0300
https://ria.ru/20200116/1563475166.html
Пушков рассказал о "польской задумке" расчленить Россию на три части
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РИА Новости

Пушков рассказал о "польской задумке" расчленить Россию на три части

01:59 16.01.2020 (обновлено: 07:54 16.01.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" рассказал о "польской задумке расчленения России на три части".
По словам парламентария, в 1990-е годы бывший советник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский написал статью, в которой предложил России подумать о том, чтобы "разделиться на три части". Пушков заявил, что, встретившись с Бжезинским в Вашингтоне, он спросил его про эту публикацию.
Сенатор отметил, что идея экс-советника была не шуточной. По мнению Бжезинского, власти России "не могли из Москвы управлять такой огромной территорией".
"Так у вас будет три центра: Москва, Екатеринбург и хотите — Хабаровск, хотите — Красноярск. И у вас будут три голоса в Организации объединенных наций. Вот такая была польская задумка", — процитировал своего собеседника Пушков.
Рига. Архивное фото
30 июля 2018, 04:47
В сейме Латвии предложили раздробить Россию на несколько частей‍По мнению депутата латвийского сейма Александра Кирштейнса, такая мера "необходима для спокойствия" его страны и Европы.
Однако восприятие России в мире радикально поменялось, подчеркнул сенатор, Теперь, более чем 20 лет спустя, вместо подобных предложений происходят иные вещи: например, визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву "за одобрением Владимира Путина на проведение в Берлине конференции по будущему Ливии", заключил Пушков.
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Владимир Соловьев (телеведущий)Збигнев БжезинскийСовет Федерации РФАлексей ПушковМоскваХабаровскЕкатеринбургКрасноярскВ мире
Популярные комментарии
А так ей пришлось бы заезжать за одобрением в Екатеринбург затем в Красноярск. Хотите в Хабаровск.
16 января, 04:57
vovik4488
8390100
Было такое... Читал. Ультрас есть в каждой нации. Не стоит обобщать на основе их выходок мнение всей нации. Как поляков, так и прибалтов
16 января, 02:36
Ярослав Погодин
1923006
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