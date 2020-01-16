Пушков рассказал о "польской задумке" расчленить Россию на три части

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" рассказал о "польской задумке расчленения России на три части".
По словам парламентария, в 1990-е годы бывший советник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский написал статью, в которой предложил России подумать о том, чтобы "разделиться на три части". Пушков заявил, что, встретившись с Бжезинским в Вашингтоне, он спросил его про эту публикацию.
Сенатор отметил, что идея экс-советника была не шуточной. По мнению Бжезинского, власти России "не могли из Москвы управлять такой огромной территорией".
"Так у вас будет три центра: Москва, Екатеринбург и хотите — Хабаровск, хотите — Красноярск. И у вас будут три голоса в Организации объединенных наций. Вот такая была польская задумка", — процитировал своего собеседника Пушков.
Однако восприятие России в мире радикально поменялось, подчеркнул сенатор, Теперь, более чем 20 лет спустя, вместо подобных предложений происходят иные вещи: например, визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву "за одобрением Владимира Путина на проведение в Берлине конференции по будущему Ливии", заключил Пушков.