Пушков рассказал о "польской задумке" расчленить Россию на три части

Сенатор отметил, что идея экс-советника была не шуточной. По мнению Бжезинского, власти России "не могли из Москвы управлять такой огромной территорией".

"Так у вас будет три центра: Москва, Екатеринбург и хотите — Хабаровск, хотите — Красноярск. И у вас будут три голоса в Организации объединенных наций. Вот такая была польская задумка", — процитировал своего собеседника Пушков.