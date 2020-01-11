Путин и Меркель провели переговоры в Кремле

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Кремле завершились переговоры президента В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель . Лидеры обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений в политике, экономике и культурно-гуманитарной сфере, а также актуальные темы международной повестки. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

О "Северном потоке — 2"

Одной из тем переговоров стало строительство газопровода "Северный поток — 2" , который пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии.

По словам Меркель, реализацию проекта необходимо довести до конца, несмотря на экстерриториальные санкции США, которые в Берлине считают "неправильными".

"Германия и другие европейские страны выигрывают от "Северного потока — 2". Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, но это очень важный проект", — заявила она.

Меркель подчеркнула, что "Северный поток — 2" — это прежде всего экономический проект.

В свою очередь, Путин отметил, что Россия сможет достроить магистраль без привлечения иностранных партнеров, несмотря на санкции. Он добавил, что "единственный вопрос" — в сроках.

"Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев. Но надеюсь, что до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает", — отметил российский лидер.

О транзите газа через Украину

Путин и Меркель также затронули тему транзита российского газа через территорию Украины . Лидеры отметили важность заключенных в конце прошлого года соглашений между "Газпромом" и украинскими партнерами, согласно которым поставки будут осуществляться в течение пяти лет.

"Отрадно, что была достигнута очень хорошая договоренность по поводу транзита газа через Украину", — сказала канцлер.

Российский президент подчеркнул, что новый контракт носит взаимовыгодный и сбалансированный характер как для Москвы, так и для Киева.

О Минских соглашениях

В ходе встречи обсудили и урегулирование гражданского конфликта в Донбассе . Участники переговоров отметили, что Минские соглашения остаются безальтернативной основой для нормализации ситуации на юго-востоке Украины.

Путин выразил мнение, что закон об особом статусе Донбасса должен стать бессрочным.

"Мы очень надеемся, что украинская сторона начнет реализовывать и договоренности по политическому урегулированию. Продление закона об особом статусе Донбасса — это хороший шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, как и предусмотрено в Минских соглашениях. Необходимо закрепить особый статус Донбасса в украинской конституции, что тоже отражено в Минских соглашениях", — пояснил он.

Президент обратил внимание на важность выполнения задач, которые страны "нормандской четверки", поставили перед собой в ходе недавнего саммита в Париже.

О кризисе на Ближнем Востоке

Главы государств также высказались об эскалации напряженности на Ближнем Востоке после авиаудара США по аэропорту Багдада 3 января и убийства иранского генерала Касема Сулеймани

Путин выразил надежду, что кризис в регионе не превратится в крупномасштабный военный конфликт, который станет "гуманитарной, межрелигиозной и экономической катастрофой". Такое развитие событий приведет к новым потокам беженцев и огромному ущербу для мировой экономики и энергетики, добавил он.

"То, что там война идет, — мы и так видим, так называемой малой интенсивности. Но это же боевые действия, людей убивают. Это факт. Очень хотелось бы избежать крупномасштабных боевых действий", — сказал российский лидер.

Об иранской ядерной сделке

В ходе саммита также упомянули иранскую ядерную сделку. Германия и Россия считают, что нужно сделать все, чтобы сохранить Совместный всеобъемлющий план действий.

Путин напомнил, что в 2018 году Соединенные Штаты объявили об одностороннем выходе из СВПД и ввели санкции против исламской республики, после чего Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

"Россия и Германия решительно выступают за дальнейшую реализацию СВПД. Иранцы вправе полагаться на поддержку европейских стран, обещавших создать специальный, независимый от доллара, финансовый механизм для расчетов в торговле с Ираном. Нужно, чтобы институт для торговых обменов — INSTEX — в конечном итоге все-таки начал работать", — сказал российский президент.

Меркель, в свою очередь, отметила, что Германия применит все дипломатические средства для сохранения сделки.

О ситуации в Ливии

Главы государств также обратили внимание на ситуацию в Ливии , где продолжаются боевые действия и растет террористическая активность.

Президент России заявил, что важно положить конец вооруженному противостоянию между Ливийской национальной армией во главе с Халифой Хафтаром и Правительством национального согласия, возглавляемым Файезом Сарраджем. Необходимо установить режим прекращения огня и принять меры по возобновлению политического процесса в стране.

Путин подчеркнул, что ситуация в Ливии подрывает безопасность не только в самом регионе, но и в Европе.

"Имею в виду нелегальную миграцию, контрабандную торговлю, распространение оружия и наркотиков", — пояснил он.

Путин отметил важность инициативы Германии провести международную конференцию по Ливии под эгидой ООН. По словам российского лидера, ее решения должны быть предварительно согласованы с ливийскими сторонами. Он добавил, что свою роль призван сыграть специальный представитель Генерального секретаря ООН по Ливии.

Отвечая на вопрос о наемниках в Ливии, Путин заявил, что там есть российские граждане, однако они не представляют интересы России и не получают денег от государства. По его словам, в зоне конфликта сейчас много наемных военных, в том числе переброшенных из идлибской зоны в Сирии. Путин назвал это "очень опасным процессом".

О крушении украинского Boeing

Во время переговоров стороны обсудили ситуацию, связанную с крушением украинского Boeing 737-800 в Тегеране . Меркель заявила о необходимости обсудить все последствия трагедии после того, как власти Ирана признали вину за инцидент. Ранее днем в Тегеране заявили, что самолет был принят за вражеский и случайно сбит.