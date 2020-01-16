Специалисты "зеленого" профиля: россиян научат сохранять леса

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Жители Амурской области смогут пройти специальные курсы по подготовке лесопатологов, лесных пожарных и специалистов по воспроизводству лесов в региональном учебно-методическим центре по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Обучение по этим специальностям организовано впервые.
В центре амурчане также могут посещать занятия по программам курсового и профессионального обучения, дополнительного профессионального образования. Все они созданы для специалистов исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления, областных учреждений, предприятий и организаций, пожарных, работников дежурно-диспетчерских служб, представителей добровольных пожарных дружин и волонтеров-поисковиков.
Всего за прошлый год по разным направлениям в обучении приняли участие 960 человек, уточнили в пресс-службе регионального правительства.
Помимо этого преподаватели учебно-методического центра вели активную работу по пропаганде знаний в области гражданской обороны и первой доврачебной помощи среди школьников, студентов и взрослого населения.
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