В Петербурге сотрудники банка прогнали напавших на офис грабителей

"Полиция разыскивает злоумышленников, совершивших нападение на офис финансово-кредитного учреждения", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, в 19.52 четверо злоумышленников ворвались в офис финансово-кредитного учреждения в доме 127 по улице Савушкина. Угрожая предметом, похожим на автомат, нападавшие попытались похитить деньги.