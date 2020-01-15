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В Петербурге сотрудники банка прогнали напавших на офис грабителей
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РИА Новости

В Петербурге сотрудники банка прогнали напавших на офис грабителей

21:25 15.01.2020 (обновлено: 21:26 15.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Неизвестные напали на офис банка в Петербурге, угрожая похожим на автомат предметом, ведётся розыск злоумышленников, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полиция разыскивает злоумышленников, совершивших нападение на офис финансово-кредитного учреждения", - сказано в сообщении.
По предварительным данным, в 19.52 четверо злоумышленников ворвались в офис финансово-кредитного учреждения в доме 127 по улице Савушкина. Угрожая предметом, похожим на автомат, нападавшие попытались похитить деньги.
"Встретив сопротивление со стороны представителей финансово-коммерческой организации, злоумышленники скрылись, ничего не похитив. В результате инцидента пострадавших нет", - сказано в сообщении.
Вор
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