В Петербурге сотрудники банка прогнали напавших на офис грабителей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Неизвестные напали на офис банка в Петербурге, угрожая похожим на автомат предметом, ведётся розыск злоумышленников, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полиция разыскивает злоумышленников, совершивших нападение на офис финансово-кредитного учреждения", - сказано в сообщении.
По предварительным данным, в 19.52 четверо злоумышленников ворвались в офис финансово-кредитного учреждения в доме 127 по улице Савушкина. Угрожая предметом, похожим на автомат, нападавшие попытались похитить деньги.
"Встретив сопротивление со стороны представителей финансово-коммерческой организации, злоумышленники скрылись, ничего не похитив. В результате инцидента пострадавших нет", - сказано в сообщении.
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