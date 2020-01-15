Аплодисменты и шок. Что творилось в зале, пока выступал Путин

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Собравшие в Манеже, чтобы услышать ежегодное послание президента Федеральному собранию, никак не ожидали стать свидетелями "предреволюционных изменений", которые инициировал Владимир Путин. За их реакцией, спонтанной и не очень, наблюдала корреспондент РИА Новости.

Последние приготовления

На сенсации здесь явно не рассчитывали. Гости расслабленно бродили по Центральному выставочному залу "Манеж". Журналисты в пресс-центре неторопливо настраивали камеры и диктофоны.

Темы, которые затронет президент, обсуждали неохотно. В центре внимания была трансляция послания, которую обещали запустить на улицах столицы, фасадах домов и даже на орбите. Государственные мужи не скрывали, что хотели бы лично увидеть, как выступление президента будет смотреться на здании телеграфа или гостиницы "Космос". Но большинство все же предпочли остаться в зале.

Владимир Жириновский и Ирина Яровая что-то оживленно обсуждали. И судя по эмоциональной жестикуляции лидера ЛДПР, завершить дискуссии ему было весьма непросто. Самыми сосредоточенными и напряженными выглядели зрители в первом ряду. Валентина Матвиенко вдумчиво смотрела на сцену, где вот-вот должен был появиться президент, и поправляла галстук-бабочку. Дмитрий Медведев казался растерянным, но, увидев главу государства, собрался и весь обратился в слух.

Демографические стимулы

Путин начал энергично и темпов уже не снижал. Большой экран за его спиной, напоминавший о послании двухгодичной давности, когда участникам показали видео с последними разработками российского оружия, в этот день почти не использовался.

Первым делом президент поразил обилием вариантов материальной помощи семьям с детьми — идей столько, что каждая заслуживает отдельного обсуждения. Предложил сделать бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам (подчеркнул, что отечественным). Отчитал правительство за провал закупки лекарств: "Некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, будто речь шла о закупке канцтоваров: не беда, объявим новые конкурсы".

Затем прозвучала не менее громкая новость: Путин считает необходимым изменить статью об ОПГ для бизнеса — то, о чем так долго просили и предприниматели, и правозащитники. К слову, именно на бизнес президент возложил значительную часть ответственности за экологию: "Если сказать просто, — загрязнитель платит".

Но дальше — больше: Путин перешел к Конституции. По его замыслу, полномочия парламента будут существенно расширены, а президента — несколько сокращены. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что Россия должна оставаться сильной президентской республикой.

Все это предстоит утвердить на всенародном голосовании.

"Переварить послание"

После каждой новой инициативы зал взрывался овациями. Аплодисменты звучали все громче и активнее.

А в финале гости дали волю чувствам: более пяти минут они стоя приветствовали главу государства, давая понять, что поддерживают его идеи. Но зазвучал гимн России, и Путин покинул зал. Люди еще некоторое время оставались на местах, словно осмысливая только что услышанное.

От умиротворенной атмосферы не осталось и следа. "Референдум в России! Давненько такого не было!" — раздавались из толпы возгласы членов Федерального собрания.

"Теперь и в России парламент станет наконец местом для дискуссий!"

"Рожать, рожать надо срочно! После таких инициатив Путина по материнскому капиталу рожать выгодно".

Журналисты никак не могли пробраться к депутатам, так как между ними установили, как в аэропортах, барьеры в виде бесчисленных лент. Чтобы не обходить, до гостей старались просто допрыгивать. Те, понимая важность происходящего, отвечали долго и обстоятельно.

Голосование vs общественная дискуссия

Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн в беседе с РИА Новости сообщил, что партия принимала "самое активное участие в подготовке послания".

"Послание президента уверенно можно назвать предреволюционным. Многие социально-экономические инициативы, который озвучил Путин, изначально наши. Например, мы всецело поддерживаем горячее питание, которое президент предложил организовать в школах", — сказал депутат.

Что касается инициатив президента по изменениям Конституции, Хинштейн выразил недоумение, откуда взялось слово "референдум".

"Я не услышал этого слова. Скорее всего, речь пойдет о широкой общественной дискуссии. Сама инициатива разумна. Прав президент и в том, что такие важные вопросы нельзя решать без учета мнения народа", — пояснил он.

Член Совета Федерации Владимир Лукин тоже так думает.

"Без учета мнения каждого гражданина не обойтись. Поэтому я согласен, что нужно голосование. Но важно учитывать, что основная тональность изменений, о которых говорил Путин, — это незыблемость нынешней Конституции, особенно положений об основных правах и свободах граждан", — подчеркнул Лукин.

Регионы наготове

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с РИА Новости отметил, что затронутые в послании проблемы регионов Путин поднимал на госсовете с губернаторами.

"Сегодняшнее послание — это квинтэссенция всех самых проработанных инициатив, которые многие регионы уже реализуют. Но я не ожидал, что поддержка центра будет настолько мощной. Это существенный для нас импульс", — признался Алиханов.

Губернатор Калининградской области остановился на проблеме здравоохранения в регионах: "Что касается медицины, в регионах самое уязвимое звено — недостаток педиатров и терапевтов. Нам порой проще привлечь узких специалистов в медицине, чем врачей общего профиля".

Социально-экономические аспекты в послании отметил и глава Республики Крым Сергей Аксенов. "По всем услышанным сегодня новшествам мы примем нормативные акты в течение одной недели. Крым держит руку на пульсе всего, что происходит в стране", — сказал он.