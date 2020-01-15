В Петербурге треть младшеклассников уже обеспечили бесплатным питанием

Первоклассники в столовой на обеде в одной из школ. Архивное фото

Первоклассники в столовой на обеде в одной из школ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Треть младшеклассников в Треть младшеклассников в Санкт-Петербурге в настоящее время уже получает горячее питание бесплатно, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что все школьники начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Он отметил, что бесплатное горячее питание в региональных школах, технически готовых к этому, младшеклассники начнут получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.

"Треть младших школьников в Петербурге уже получает горячее питание бесплатно. Об этом заявил губернатор Александр Беглов, откликаясь на послание президента России Федеральному собранию, где было предложено обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с первого по четвертый класс", - говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора.

По словам Беглова, в настоящее время горячим питанием в Петербурге обеспечены все ученики 1-4 классов - более 220 тысяч детей.

По данным городского комитета по образованию, в соответствии с Социальным кодексом Санкт-Петербурга около трети из них получают питание бесплатно. Это представители различных льготных категорий - инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей и другие. Остальным питание частично оплачивается за счет городского бюджета.

"Мы заинтересованы в том, чтобы все дети получали полноценное и сбалансированное питание. Это важно для профилактики заболеваний, повышения работоспособности и успеваемости ребят, их физического и умственного развития", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.