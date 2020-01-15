В ФПА прокомментировали идею наделять Совфед правом отстранять судей

"Сегодня и у общества в целом, и у нас, профессиональных участников судопроизводства, накопилось много вопросов, связанных с соотношением судебной и прочих ветвей власти. Есть опасения, что эта новелла может негативно повлиять на независимость судей", - сказал РИА Новости Пилипенко.