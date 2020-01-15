Новое правительство должно быть смелым, заявил Киселев

"По итогам года у нас один процент с десятыми, на последующие два года правительство прогнозирует один процент с десятыми. При этих темпах разрыв в отставании как с Америкой, так и с Азией у нас увеличивается. Такой "рост" рано или поздно не сможет обслуживать взятый размах во внешней политике, не сможет гарантировать исполнение объявленных социальных обязательств, да и на безопасности страны тоже скажется не лучшим образом. Путин все это подробно объяснял в прошлом послании 2019. Послание 2020 неизбежно предполагает новую команду", - говорится в статье.