Новое правительство должно быть смелым, заявил Киселев

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Новая команда правительства РФ должна быть смелой, а новая экономическая модель - понятной людям, говорится в статье генерального директора МИА "Россия сегодня", журналиста Дмитрия Киселева на сайте ria.ru.
Дмитрий Медведев после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию заявил, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку.
"В России будет новое правительство. Драмы нет. Это и есть обновление власти. Президент обозначил новые задачи. Под них ему нужна новая команда", - пишет Киселев.
Уходящему правительству, как отметил Киселев, был дан шанс после послания прошлого года, когда экономический рост выше среднемировых Путин определил как условие выживания России. При этом президент предупредил, что времени на раскачку нет. Речь шла о минимум трехпроцентном росте.
"По итогам года у нас один процент с десятыми, на последующие два года правительство прогнозирует один процент с десятыми. При этих темпах разрыв в отставании как с Америкой, так и с Азией у нас увеличивается. Такой "рост" рано или поздно не сможет обслуживать взятый размах во внешней политике, не сможет гарантировать исполнение объявленных социальных обязательств, да и на безопасности страны тоже скажется не лучшим образом. Путин все это подробно объяснял в прошлом послании 2019. Послание 2020 неизбежно предполагает новую команду", - говорится в статье.
Киселев также отметил, что уходящее правительство заслуживает благодарности за свои достижения, среди которых - макроэкономическая стабильность в условиях жесточайших санкций, солидная "подушка безопасности", перевооружение армии и опыт, который пригодится новой команде.
"Важный личный момент. Президент Путин искренне благодарен Дмитрию Медведеву, ценит то многое, что удалось сделать вместе и сохраняет Дмитрия Анатольевича на новой важной позиции. Какой будет новая команда? Обязана быть смелой, а новая экономическая модель, которую придется запустить, должна быть столь понятной людям, что каждый должен увидеть в ней себя, свою роль, свой маневр и свои возможности", - подчеркнул он.