Новое правительство. Драмы нет

Какой будет новая команда? Обязана быть смелой, а новая экономическая модель, которую придется запустить, должна быть столь понятной людям, чтобы каждый увидел в ней себя, свою роль, свой маневр и свои возможности. Именно так работали успешные реформы — будь то Эрхарда в Германии, Дэн Сяопина в Китае или Бальцеровича в Польше. А перемены необходимы, ведь, как известно еще по Салтыкову-Щедрину, нельзя из убыточного предприятия сделать прибыльное, ничего в оном не меняя. Тем более что Путин и сам так формулирует: "Запрос на перемены есть".