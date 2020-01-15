Ученые рассказали, как сохранить одежду при стирке

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Новое исследование показало, что режим холодной и быстрой стирки не только идеально подходит для большинства видов тканей и позволяет одежде дольше сохранять свой внешний вид, но и имеет целый ряд других преимуществ. Результаты Новое исследование показало, что режим холодной и быстрой стирки не только идеально подходит для большинства видов тканей и позволяет одежде дольше сохранять свой внешний вид, но и имеет целый ряд других преимуществ. Результаты опубликованы в журнале Dyes and Pigments.

Британские ученые из Лидского университета протестировали различные режимы обычных бытовых стиральных машин с точки зрения их воздействия на одежду и окружающую среду.

Имитируя среднестатистическую домашнюю стирку, они загружали в машины 12 темных и восемь ярких футболок вместе с белыми тканевыми квадратами, используемыми в качестве тестов на цветостойкость. В качестве моющего средства использовался стиральный порошок Ariel с биологическими добавками, а в качестве объектов исследования — подлинные партии грязного белья, предоставленными британскими потребителями.

В ходе эксперимента сравнивались два режима: 30-минутный цикл стирки при температуре 25 градусов и 85-минутный цикл при 40 градусах, оба с вращением 1600 оборотов в минуту. При том и другом режиме было выполнено по 16 циклов стирки, после каждого из которых проводился химический анализ сточной воды, позволяющий зафиксировать красители, вымытые из одежды, а микроволокна собирали на фильтрах и взвешивали.

Результаты показали, что при холодной и быстрой стирке в сточной воде оказалось вдвое меньше пластиковых и хлопковых микрочастиц и волокон, а также на 74 процента меньше красителя, чем при режиме длительной стирки в горячей воде. При этом результат отстирывания отличался несущественно.

Количество микроволокон, образующихся при стирке, это, с одной стороны, косвенный показатель повреждения одежды, с другой стороны, этот параметр позволяет судить о том, как быстро забьются фильтры в стиральной машине, и она выйдет из строя, а также — оценить экологический вред.

При каждой стирке высвобождаются сотни тысяч микроволокон, которые смываются в канализацию. Известно, что частицы микропластика, попадающие в океан и другие водоемы, где они остаются в течение многих лет, представляя огромную опасность для морских и речных обитателей.

"Лабораторные и реальные потребительские испытания показали, что уменьшение как продолжительности цикла стирки, так и температуры воды может значительно продлить срок службы одежды и уменьшить количество красителей и микроволокон, выделяемых в окружающую среду", — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования Ричарда Блэкберна (Richard Blackburn).

Кроме того, режим холодной и быстрой стирки позволяет существенно экономить воду и электроэнергию.

"Хорошо известно, что при таком режиме уменьшаются расходы на электроэнергию и воду. Результаты исследование помогают нам понять, что при этом также дольше сохраняется внешний вид одежды и экономятся деньги на ее замене, а также это способствует сохранению окружающей среды, — говорит Нил Лант (Neil Lant), один из авторов исследования. — Достижения в технологии моющих средств, особенно с использованием устойчивых ингредиентов, таких как ферменты, позволяют потребителям получать превосходные результаты при более холодных и быстрых стирках".