В РПЦ прокомментировали предложения Путина по поддержке семьи

Президент РФ Владимир Путин во время вручения ордена "Родительская слава" семье Натальи и Павла Тайченачевых из Республики Алтай

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Решение президента РФ Решение президента РФ Владимира Путина о поддержке семьи, озвученное в его послании Федеральному Собранию, - это стратегия государства и одновременно посыл, адресованный всему миру, заявил в среду РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе

Ранее президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному Собранию, что судьба России и ее исторические перспективы зависят от демографии - "сколько детей родится в российских семьях через год, пять, десять лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни".

"Считаем, что выбор в пользу семьи - это стратегическое решение для государства на долгие годы вперед, логике которого призвана соответствовать вся политика государства", - сказал Кипшидзе.

Он с сожалением отметил, что "в контексте европейской политики" в мире все реже говорят про традиционную семью, предпочитая поддержку подрывающих ее явлений.

"Столь высокое позиционирование семьи - это еще и посыл, адресованный вовне России, который будет поддержан всеми здоровыми просемейными организациями за рубежом", - заключил Кипшидзе.

Ранее послание президента прокомментировал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил важность воспитания людей в создании того, что потеря части личного благополучия компенсируется более высокими ценностями, обретаемыми в семье. Такое воспитание, по его мнению, поможет изменить и демографическую ситуацию в стране.

В октябре 2019 года Всемирный русский народный собор (ВРНС), возглавляемый патриархом Кириллом, принял Стратегию народосбережения России. В документе предлагалось усилить контроль за проведением абортов, признать зачатие началом новой жизни, запретить пропаганду внебрачных связей, включить в определение трудового стажа матери или отца-одиночки период по уходу за ребенком до его совершеннолетия, а также различные меры финансовой поддержки семей с детьми.