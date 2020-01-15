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Религия и мировоззрение
2020-01-15T17:56+0300
https://ria.ru/20200115/1563459050.html
В РПЦ прокомментировали предложения Путина по поддержке семьи
https://cdn25.img.ria.ru/images/155516/01/1555160112_0:0:2962:1667_1036x0_80_0_0_692ff78bc48d2d755f510e50ff1c18f5.jpg
РИА Новости

В РПЦ прокомментировали предложения Путина по поддержке семьи

17:00 15.01.2020 (обновлено: 17:56 15.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время вручения ордена "Родительская слава" семье Натальи и Павла Тайченачевых из Республики Алтай
Президент РФ Владимир Путин во время вручения ордена Родительская слава семье Натальи и Павла Тайченачевых из Республики Алтай
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Решение президента РФ Владимира Путина о поддержке семьи, озвученное в его послании Федеральному Собранию, - это стратегия государства и одновременно посыл, адресованный всему миру, заявил в среду РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному Собранию, что судьба России и ее исторические перспективы зависят от демографии - "сколько детей родится в российских семьях через год, пять, десять лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни".
"Считаем, что выбор в пользу семьи - это стратегическое решение для государства на долгие годы вперед, логике которого призвана соответствовать вся политика государства", - сказал Кипшидзе.
Он с сожалением отметил, что "в контексте европейской политики" в мире все реже говорят про традиционную семью, предпочитая поддержку подрывающих ее явлений.
"Столь высокое позиционирование семьи - это еще и посыл, адресованный вовне России, который будет поддержан всеми здоровыми просемейными организациями за рубежом", - заключил Кипшидзе.
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА Россия сегодня
Вчера, 14:39Послание президента России Федеральному собранию
Кузнецова назвала предложенные Путиным меры поддержки семей чудесными
Ранее послание президента прокомментировал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил важность воспитания людей в создании того, что потеря части личного благополучия компенсируется более высокими ценностями, обретаемыми в семье. Такое воспитание, по его мнению, поможет изменить и демографическую ситуацию в стране.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Вчера, 17:13Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл: семейные ценности важнее личного благополучия
В октябре 2019 года Всемирный русский народный собор (ВРНС), возглавляемый патриархом Кириллом, принял Стратегию народосбережения России. В документе предлагалось усилить контроль за проведением абортов, признать зачатие началом новой жизни, запретить пропаганду внебрачных связей, включить в определение трудового стажа матери или отца-одиночки период по уходу за ребенком до его совершеннолетия, а также различные меры финансовой поддержки семей с детьми.
Всемирный русский народный собор - российский общественный форум, существующий с 1993 года. В его заседаниях принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. Глава Собора - патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Президент РФ Владимир Путин вручил ордена Родительская слава многодетной семье Виктории и Владимира Дмитриевых из Москвы. 30 мая 2019
18 октября 2019, 18:19Религия и мировоззрение
Про аборты и льготы: ВРНС предложил меры поддержки семьи в России
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Религия и мировоззрениеВРНСНовости - Религия и мировоззрениеМоскварелигияВахтанг КипшидзеРусская православная церковьВладимир ПутинРоссияОбщество
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