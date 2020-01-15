Революция сверху. Суть предложенных Путиным изменений в Конституцию

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Действующую Конституцию принимали десятилетия назад, и ситуация в стране с тех пор кардинально изменилась, отметил в послании Федеральному собранию Владимир Путин перед тем, как озвучил ряд предложений по изменению Основного закона. Тот документ действительно рождался в борьбе мнений, на фоне политического кризиса 1993 года, когда исполнительная и законодательная ветви власти оказались по разные стороны баррикад. Нынешние поправки предлагается обсудить на всенародном голосовании в принципиально иной обстановке. В подробностях разбиралось РИА Новости.

Конституция рождалась в острых дискуссиях

Сразу после объявления независимости России 12 июня 1990 года началась работа над новой Конституцией. В окружении президента Бориса Ельцина разгорались острые дискуссии по этому поводу. В проектах недостатка не было. В итоге в основу легла разработка правоведа Сергея Шахрая и юриста Сергея Алексеева.

"В обсуждении участвовало огромное количество людей: на одном только Первом конституционном совещании в 1993 году состоялось семьсот выступлений", — вспоминал в разговоре с РИА Новости глава администрации Бориса Ельцина в 1993-1996 годах Сергей Филатов. По его словам, когда Ельцину принесли итоговый текст, он собственной рукой внес шестнадцать поправок, общая направленность которых сводилась к расширению полномочий исполнительной власти.

Референдум, несмотря на призывы оппозиции к его бойкоту, состоялся 12 декабря 1993 года. В волеизъявлении приняли участие 54 процента избирателей. Документ поддержали 58,43 процента голосовавших.

© РИА Новости / Владимир Вяткин Выборы в первую Государственную думу России. 12 декабря 1993 года © РИА Новости / Владимир Вяткин Выборы в первую Государственную думу России. 12 декабря 1993 года

Потом в Основной закон вносились уточнения, но непринципиальные. Среди поправок — пересмотр сроков работы президента и Государственной думы, объединение судов и новый порядок утверждения заместителей Генпрокурора. Владимир Путин долго сомневался в необходимости изменения Конституции, однако в последнее время допускал такую возможность. Конкретные предложения он озвучил впервые.

Приоритет Конституции над международным правом

В экономике и социальной сфере ситуация, несмотря на ряд нерешенных проблем, стабилизировалась, и поэтому, на взгляд Путина, сейчас уже можно говорить о корректировке Основного закона. Глава государства сразу же оговорился, что в принятии новой Конституции необходимости нет, потенциал документа 1993 года не исчерпан.

Однако назрела необходимость закрепить некоторые положения, которые прямо устанавливают приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве. По словам президента, это гарантирует независимость государства. "Суверенитет нашего народа должен быть безусловным. Мы многое сделали для этого: восстановили единство страны, покончили с ситуацией, когда некоторые государственные и властные функции были узурпированы фактически олигархическими кланами, Россия вернулась в международную политику как страна, с мнением которой стали считаться", — подчеркнул Путин. И добавил, что созданы мощные резервы, позволяющие защитить национальную экономику от любых попыток внешнего давления.

Стоит отметить, что сегодня Основной закон и так обладает высшей юридической силой в стране и ни один международный договор не может ему противоречить. Поэтому закрепление этой нормы носит скорее политический, чем узко юридический характер. Тем более, как показывает практика, Конституционный суд пользуется правом отказать в исполнении решения Европейского суда по правам человека (Россия ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека в 1998-м). Например, в 2016 году КС посчитал, что ЕСПЧ нарушил суверенитет страны, потребовав, чтобы Россия предоставила избирательные права заключенным.

Однако дальше Владимир Путин высказал предложения, которые существенно дополнят Конституцию.

© Пресс-служба Президента РФ Перейти в фотобанк Солдат Президентского полка вносит специальный экземпляр Конституции России на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина в Кремле. 7 мая 2018 © Пресс-служба Президента РФ Перейти в фотобанк Солдат Президентского полка вносит специальный экземпляр Конституции России на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина в Кремле. 7 мая 2018

На важных должностях — только россияне

Президент считает необходимым ввести обязательные требования к лицам, которые занимают критически важные для национального суверенитета посты: члены Госдумы и Совета Федерации, федеральные министры, судьи не могут иметь иностранное гражданство, а также любой другой документ, который позволяет проживать постоянно в другой стране.

"Предлагаю закрепить требования проживания на территории не менее 25 лет и отсутствия вида на жительство в другом государстве когда-либо ранее для кандидатов в президенты", — сказал Путин.

Сейчас кандидатом на пост президента может быть гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее десяти лет. Но Конституция регулирует лишь самые основные условия, более подробный перечень — в федеральном законе "О выборах президента". Там, в частности, есть такой критерий: кандидат не может быть судим за уголовно караемые преступления тяжкого характера либо относимые к особо тяжким.

Путин объяснил смысл предложения тем, что "миссия государственной службы — именно в служении, и человек, который выбирает этот путь, должен решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений".

Два президентских срока без "подряд"

"Что касается того, что один человек не может занимать пост президента два и более сроков подряд. Не считаю этот вопрос принципиальным, но согласен", — заявил Путин, отсылая к пункту 3 статьи 81 Конституции.

То, как этот пункт попал в документ 1993 года, — интересный момент. Историк и политик Сергей Станкевич говорил РИА Новости, что первый президент пристально следил за работой юристов-конституционалистов и иногда вмешивался с неожиданными возражениями: "Так в Конституции появилась формула "два срока подряд" в том, что касается права на избрание, — слово "подряд" собственноручно вписал именно Ельцин". По словам Станкевича, юристы, окружавшие Ельцина, не возражали. Решение, имевшее исторические последствия, тогда прошло незамеченным.

Впрочем, Сергей Шахрай это утверждение Станкевича опровергает. В интервью РИА Новости юрист сообщил, что в вопрос о порядке избрания президента Ельцин не вмешивался и пресловутое слово "подряд" было там с самого начала.

Статус Госсовета

Затем Путин предложил расширить и укрепить полномочия и реальные возможности местного самоуправления. А также кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне.

"Вы знаете, в 2000 году по моей инициативе был возрожден Государственный совет, в работе которого участвуют главы всех регионов. За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность, его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан и страны вопросов. Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета", — заявил Путин.

Первые годы в Госсовет входили только действующие руководители субъектов Федерации. В 2007-м президент получил право включать в его состав и бывших глав регионов, "имеющих большой опыт публичной государственной и общественной деятельности". Еще через пять лет в совет ввели также председателей Совета Федерации и Госдумы, полномочных представителей президента в федеральных округах, руководителей думских фракций.

После закрепления статуса Госсовета в Конституции роль этого органа не изменится. А какие функции на него возложат, пока не уточняется. Пока совет обсуждает ключевые социально-экономические вопросы.

Роль и ответственность парламента

Федеральное собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства, полагает глава государства. Сейчас, в соответствии со статьей 111 Конституции, президент лишь получает согласие Госдумы на назначение председателя правительства. При этом после трехкратного отклонения представленных кандидатур президент сам назначает председателя правительства, распускает Государственную думу и назначает новые выборы.

Согласно 112 статье председатель правительства предлагает президенту кандидатуры на должности заместителей федеральных министров. Путин хочет дополнить и эту статью.

Он предложил доверить Госдуме не только согласование, но и назначение премьера, вице-премьера и министров. Президент после этого лишится права отклонять утвержденных Госдумой глав министерств и будет обязан их утвердить. Путин пояснил, что это повысит роль и значение парламента страны, самостоятельность и ответственность председателя правительства и всех членов кабинета.

Практически все фракции, представленные в Госдуме, не сомневаются в том, что Федеральное собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства, уточнил Путин. "Это значит взять на себя и большую ответственность за ту политику, которую это правительство проводит. Я согласен с такой постановкой вопроса полностью", — добавил он.

Полномочия Совета Федерации

Несмотря на расширение полномочий парламента, Путин четко заявил: "Наша страна не может развиваться, существовать стабильно в форме парламентской республики, Россия должна оставаться сильной президентской республикой. За президентом должно остаться прямое руководство вооруженными силами и всей правоохранительной системой".

У главы государства сохранятся основные полномочия, в том числе по отстранению министров, прямой контроль над армией и правоохранительной системой. Но утверждать всех глав силовых ведомств президент сможет только после консультаций с Советом Федерации. Это, по словам Путина, сделает работу силовых и правоохранительных органов более прозрачной и в большей степени подотчетной обществу.

"Основной закон должен закреплять и защищать независимость судей. Вместе с тем считаю необходимым предусмотреть полномочия Совета Федерации по представлению президента отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в отдельных случаях", — отметил Путин. Сейчас, в соответствии со статьей 102, к ведению СФ относится только назначение на должность судей Конституционного суда, Верховного суда.

Роль Конституционного суда, по мнению Путина, также надо усилить, наделив его возможностью по запросу президента проверять конституционность принятых законопроектов до подписания главой государства.

Еще из важных предложений — закрепить норму о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, а также регулярную индексацию пенсий.

Поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит, могут быть приняты парламентом, указал Путин. Но поскольку это существенные изменения политической системы, он посчитал правильным провести голосование граждан по всему пакету изменений и только по его результатам принимать решения.

Реакция

"Я считаю, что президент принял сегодня очень смелое решение передать часть своих полномочий, которые были исключительно прерогативой президента, парламенту", — сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, это говорит о том, что в России стабильная политическая система "и президент не боится этого, а наоборот, считает, что нужно поднимать авторитет и роль парламента". При этом она уверена: Россия не превратится в парламентско-президентскую республику.

Никаких сложностей в предложенном порядке формирования кабинета министров не увидела вице-премьер Татьяна Голикова. "Это только повысит, с одной стороны, нашу ответственность, с другой стороны, — ответственность парламента за наше назначение и приблизит нас к общей ответственности за реализацию задач, которые стоят перед страной", — полагает Голикова.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал идеи президента: "Я считал, что это Конституция, которая нам навязана извне под выстрелы оружия. Там полный перекос во власти: президент имеет полномочия, которых ни царь, ни генсек не имел. Но сейчас направление "ремонта" Конституции абсолютно верное, мы будем многое поддерживать".

"Мы давно этого требовали (изменений в Конституцию. — Прим. ред.), мы очень рады", — заявил его коллега, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. И предложил провести всенародное голосование 13 сентября. Однако первый замглавы конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев думает, что голосование лучше провести совместно с выборами в Госдуму в 2021 году. Сенатор подчеркнул, что все предложения главы государства в Основной закон своевременны и "послужат дальнейшему укреплению государственности". Он также напомнил, что уже сейчас Совет Федерации дает согласие президенту на использование Вооруженных сил России за рубежом. "Согласование с сенаторами кандидатур на посты глав силовых ведомств — логичное развитие в этом направлении", — добавил он.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что ЦИК готов организовать всенародное голосование по пакету поправок в Конституцию в любой момент после того, как они будут сформулированы.