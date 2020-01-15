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Порошенко боится, что его посадят в тюрьму, сообщили СМИ
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РИА Новости

Порошенко боится, что его посадят в тюрьму, сообщили СМИ

16:47 15.01.2020 (обновлено: 17:53 15.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко опасается уголовного преследования. Об этом "Украинской правде" рассказали источники в партии "Европейская солидарность".
По их словам, "Петр сейчас хочет не сколько власти, сколько защиты". Экс-президент предполагает, что его могут посадить его в тюрьму, когда у действующего лидера Владимира Зеленского "дела пойдут плохо"

"Ему нужно максимально нарастить мускулы, чтобы стать главным оппозиционером страны", —рассказали собеседники издания.

В Государственном бюро расследований Украины расследуют 15 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Среди них — дела о государственной измене, легализации преступных доходов и вмешательства в деятельность судебной системы. По большинству из них экс-глава государства проходит как свидетель. Ближайшее судебное заседание пройдет 24 января.
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на заседании Верховной рады Украины в Киеве
15 декабря 2019, 12:00
Госбюро расследований Украины ведет 15 дел, где фигурирует Порошенко
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Государственное бюро расследований УкраиныСитуация на УкраинеЕвропейская солидарностьПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
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