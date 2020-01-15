Порошенко боится, что его посадят в тюрьму, сообщили СМИ

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко опасается уголовного преследования. Об этом "Украинской правде" рассказали источники в партии "Европейская солидарность".
По их словам, "Петр сейчас хочет не сколько власти, сколько защиты". Экс-президент предполагает, что его могут посадить его в тюрьму, когда у действующего лидера Владимира Зеленского "дела пойдут плохо"
"Ему нужно максимально нарастить мускулы, чтобы стать главным оппозиционером страны", —рассказали собеседники издания.
В Государственном бюро расследований Украины расследуют 15 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Среди них — дела о государственной измене, легализации преступных доходов и вмешательства в деятельность судебной системы. По большинству из них экс-глава государства проходит как свидетель. Ближайшее судебное заседание пройдет 24 января.
15 декабря 2019, 12:00Госбюро расследований Украины ведет 15 дел, где фигурирует Порошенко