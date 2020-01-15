Агент Ксении Пунтус рассказала о состоянии модели

"Она выглядит прекрасно, чувствует себя намного лучше, хорошо. Улыбается, счастливая, довольная. Это самое главное! Я позвонила ее маме, а к телефону подошла сама Ксюша, я была в шоке, расплакалась и сразу к ней поехала. Она улыбалась, в общем, все прекрасно", - сообщила собеседница агентства.