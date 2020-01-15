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Культура
2020-01-15T16:46+0300
https://ria.ru/20200115/1563457682.html
Агент Ксении Пунтус рассказала о состоянии модели
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РИА Новости

Агент Ксении Пунтус рассказала о состоянии модели

16:43 15.01.2020 (обновлено: 16:46 15.01.2020)
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© StarPro Фотомодель Ксения Пунтус
Фотомодель Ксения Пунтус
© StarPro
Фотомодель Ксения Пунтус. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Модель Ксения Пунтус, которая, предположительно, получила серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, чувствует себя намного лучше и готовится к операции, сообщила в среду РИА Новости ее агент Лилия.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы. Утверждалось, что перед инцидентом девушка якобы отдыхала в одном из баров вместе с внуком режиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым. В Боткинской больнице РИА Новости сообщали, что девушка находилась в реанимации, затем ее перевели в отделение травматологии.
"Она выглядит прекрасно, чувствует себя намного лучше, хорошо. Улыбается, счастливая, довольная. Это самое главное! Я позвонила ее маме, а к телефону подошла сама Ксюша, я была в шоке, расплакалась и сразу к ней поехала. Она улыбалась, в общем, все прекрасно", - сообщила собеседница агентства.
Она уточнила, что речи о выписке пока не идет. "У Ксюши планируется еще операция через неделю, поэтому пока она будет находиться на лечении", - заключила она.
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