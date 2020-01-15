Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
"Навещать можно не более трех человек в день", — сказал собеседник агентства.
Инцидент произошел в ночь на 11 января. По информации СМИ, Пунтус выпала из окна дома в Трехпрудном переулке, где проживал внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков. Перед происшествием пара отдыхала в одном из столичных баров. Баков выпил спиртного, и друзья отвезли пару домой. После этого молодой человек лег спать.
Позже дворник обнаружил 21-летнюю модель "раздетой в кустах". Девушка получила черепно-мозговую травму, ушиб легких и сотрясение мозга, у нее сломаны ноги и ребра.