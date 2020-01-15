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Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии
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РИА Новости

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии

09:17 15.01.2020 (обновлено: 11:53 15.01.2020)
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© Фото : аккаунт Ксении Пунтус в InstagramКсения Пунтус
Ксения Пунтус
© Фото : аккаунт Ксении Пунтус в Instagram
Ксения Пунтус. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
"Навещать можно не более трех человек в день", — сказал собеседник агентства.
Инцидент произошел в ночь на 11 января. По информации СМИ, Пунтус выпала из окна дома в Трехпрудном переулке, где проживал внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков. Перед происшествием пара отдыхала в одном из столичных баров. Баков выпил спиртного, и друзья отвезли пару домой. После этого молодой человек лег спать.
Позже дворник обнаружил 21-летнюю модель "раздетой в кустах". Девушка получила черепно-мозговую травму, ушиб легких и сотрясение мозга, у нее сломаны ноги и ребра.
Модель Ксения Пунтус
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Популярные комментарии
низкая социальная ответственность в сумме с наркотиками и вот результат. ждём шоу у малахова и в госдуме.
15 января, 09:20
КМКостя Магомедов
2010101
Ужас просто как этот случай на неё повлиял, - кожа да кости, щёки ввалились, взгляд потухший. Желаю ей поскорее поправиться и набрать нормальный вес.
15 января, 10:04
СССергей Смирнов
230006
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