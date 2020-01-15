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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T15:49+0300
https://ria.ru/20200115/1563453440.html
Якутия заложила в бюджет свыше 300 млн рублей на социальные контракты
https://cdn21.img.ria.ru/images/156276/91/1562769151_67:431:2767:1950_1036x0_80_0_0_e8fa18f38b766d8f2f18fabab78e07f7.jpg
РИА Новости

Якутия заложила в бюджет свыше 300 млн рублей на социальные контракты

15:49 15.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Республики Саха Якутия Владимир Солодов
Председатель правительства Республики Саха Якутия Владимир Солодов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства Республики Саха Якутия Владимир Солодов. Архивное фото
ЯКУТСК, 15 янв – РИА Новости. Якутия заложила в бюджет 2020 года свыше 300 миллионов рублей на социальные контракты, сообщил премьер республики Владимир Солодов на личной странице в Instagram.
Президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, в качестве ключевой меры по борьбе с бедностью обозначил развитие социальных контрактов.
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По словам Солодова, Якутия относится к числу регионов, которые уже активно используют этот механизм. Суть его заключается в выделении средств на безвозвратной и безвозмездной основе на все направления самозанятости, открытие собственного дела и развитие личного подсобного хозяйства.
Премьер отметил, что средний размер социального контракта в республике составляет 150 тысяч рублей, такой вид социальной помощи выделяют малообеспеченным гражданам, также приоритет имеют семьи с детьми.
"Мы планомерно наращиваем объём средств, выделяемых на социальные контракты. Если в 2018 году было направлено 200 миллионов рублей, то в 2019 году объем был увеличен до 295 миллионов рублей. По предварительным данным, 3 327 семей получили такую помощь в 2019 году. В 2020 году на эти цели заложено 330 миллионов", - рассказал председатель правительства.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
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Послание президента России Федеральному собраниюВладимир СолодовВладимир ПутинЯкутияОбщество
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