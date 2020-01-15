Якутия заложила в бюджет свыше 300 млн рублей на социальные контракты

"Мы планомерно наращиваем объём средств, выделяемых на социальные контракты. Если в 2018 году было направлено 200 миллионов рублей, то в 2019 году объем был увеличен до 295 миллионов рублей. По предварительным данным, 3 327 семей получили такую помощь в 2019 году. В 2020 году на эти цели заложено 330 миллионов", - рассказал председатель правительства.