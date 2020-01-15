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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T12:52+0300
https://ria.ru/20200115/1563436551.html
Путин предложил учесть опыт пилотных проектов по социальным контрактам
https://cdn22.img.ria.ru/images/156343/58/1563435833_0:261:2958:1925_1036x0_80_0_0_8e4e31e848c06f0e478c433bea5a5f8c.jpg
РИА Новости

Путин предложил учесть опыт пилотных проектов по социальным контрактам

12:18 15.01.2020 (обновлено: 12:52 15.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Необходимо учитывать опыт пилотных проектов по социальным контрактам, обновить их принципы, чтобы к 2021 внедрить их во всех регионах, заявил президент России Владимир Путин.
"Регионы уже начали внедрять механизмы социального контракта, но его эффективность пока крайне низкая, и на снижение бедности, по повышению доходов семей влияние слабое. Поэтому, во-первых, прошу правительство учесть опыт пилотных проектов и обновить сами принципы социального контракта. И во-вторых, расширить финансовую поддержку, чтобы уже в 2021 году внедрить этот механизм во всех субъектах РФ", - сказал Путин в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному Собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Послание президента России Федеральному собраниюВладимир ПутинРоссияЭкономика
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