Путин предложил учесть опыт пилотных проектов по социальным контрактам

"Регионы уже начали внедрять механизмы социального контракта, но его эффективность пока крайне низкая, и на снижение бедности, по повышению доходов семей влияние слабое. Поэтому, во-первых, прошу правительство учесть опыт пилотных проектов и обновить сами принципы социального контракта. И во-вторых, расширить финансовую поддержку, чтобы уже в 2021 году внедрить этот механизм во всех субъектах РФ", - сказал Путин в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному Собранию.