Нижегородская область направит более миллиарда рублей на соцконтракты

"В прошлом послании президент выделил Нижегородскую область как один из регионов, где применяются пилотные механизмы борьбы с бедностью, в частности, такой инструмент как социальный контракт. Сейчас Путин вновь подчеркнул важность этого инструмента, отметив при этом, что эффект от его применения порой оставляет желать лучшего. Прежде всего речь идет об отсутствии реальных стимулов для граждан", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Он подчеркнул, что за последний год власти региона предприняли конкретные шаги, например, усовершенствовали социальный контракт, сделав его более адресным и наполнив конкретными мерами поддержки. "В этом году мы даже стали лидерами в стране по объему финансирования на эти цели, которое выделяется со стороны федерального бюджета. Общая сумма – более 1,11 миллиарда рублей (из федерального бюджета – 824,3 миллиона рублей). В первую очередь, это финансовая поддержка людей", - сказал Никитин.

Как отметил глава региона, в рамках социального контракта люди получат ежемесячные денежные выплаты. "Если речь идет о ежемесячной выплате, то она равна прожиточному минимуму. На сегодняшний день это более 11 тысяч рублей. Они выдаются в случае, если человек только нашел работу или проходит обучение, также на нее могут претендовать те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Это проблемы со здоровьем, сложности с вакансиями, уход за ребенком. До 30 тысяч рублей может составлять выплата на обучение и до 250 тысяч - на организацию своего дела для самозанятых или на создание крестьянско-фермерского хозяйства. В этом году мы рассчитываем заключить почти 10 тысяч контрактов по новой схеме, включающей эти меры поддержки", - добавил губернатор.