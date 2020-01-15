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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T15:49+0300
https://ria.ru/20200115/1563453010.html
Нижегородская область направит более миллиарда рублей на соцконтракты
https://cdn22.img.ria.ru/images/155864/57/1558645706_0:242:3042:1953_1036x0_80_0_0_809b26567554aa5d4ff18e823fd57d41.jpg
РИА Новости

Нижегородская область направит более миллиарда рублей на соцконтракты

15:45 15.01.2020 (обновлено: 15:49 15.01.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 янв — РИА Новости. Более 1 миллиарда рублей будет направлено в 2020 году в Нижегородской области на предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта, заявил глава региона Глеб Никитин по итогам послания президента РФ Федеральному Собранию.
Президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, призвал учитывать опыт пилотных проектов по социальным контрактам, обновить их принципы, чтобы к 2021 году внедрить их во всех регионах.
"В прошлом послании президент выделил Нижегородскую область как один из регионов, где применяются пилотные механизмы борьбы с бедностью, в частности, такой инструмент как социальный контракт. Сейчас Путин вновь подчеркнул важность этого инструмента, отметив при этом, что эффект от его применения порой оставляет желать лучшего. Прежде всего речь идет об отсутствии реальных стимулов для граждан", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Он подчеркнул, что за последний год власти региона предприняли конкретные шаги, например, усовершенствовали социальный контракт, сделав его более адресным и наполнив конкретными мерами поддержки. "В этом году мы даже стали лидерами в стране по объему финансирования на эти цели, которое выделяется со стороны федерального бюджета. Общая сумма – более 1,11 миллиарда рублей (из федерального бюджета – 824,3 миллиона рублей). В первую очередь, это финансовая поддержка людей", - сказал Никитин.
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Как отметил глава региона, в рамках социального контракта люди получат ежемесячные денежные выплаты. "Если речь идет о ежемесячной выплате, то она равна прожиточному минимуму. На сегодняшний день это более 11 тысяч рублей. Они выдаются в случае, если человек только нашел работу или проходит обучение, также на нее могут претендовать те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Это проблемы со здоровьем, сложности с вакансиями, уход за ребенком. До 30 тысяч рублей может составлять выплата на обучение и до 250 тысяч - на организацию своего дела для самозанятых или на создание крестьянско-фермерского хозяйства. В этом году мы рассчитываем заключить почти 10 тысяч контрактов по новой схеме, включающей эти меры поддержки", - добавил губернатор.
Социальный контракт - это договор между органами соцзащиты и семьей, признанной малоимущей. Для решения финансовых проблем семьи составляется программа адаптации, чтобы семья преодолела трудности и в дальнейшем не нуждалась в государственном обеспечении.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Онлайн
Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
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Послание президента России Федеральному собраниюГлеб НикитинНижний НовгородВладимир ПутинНижегородская областьОбщество
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