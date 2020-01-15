Жуков заявил об отсутствии в ГД депутатов с иностранным гражданством

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В Государственной Думе нет депутатов с иностранным гражданством, заявил первый вице-спикер ГД Александр Жуков.
"Я думаю, что таковых нет депутатов, потому что у нас есть специальная комиссия, которая занимается этим вопросом", - сказал Жуков журналистам.
Лица, занимающие важнейшие в РФ должности, включая премьера, министров и губернаторов, не должны иметь иностранного гражданства и вида на жительство, заявил ранее президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию. В частности, Путин предложил на конституционном уровне закрепить обязательные требования к лицам, которые занимают должности, "критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны, а именно: главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство, либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства".