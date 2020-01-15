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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T16:01+0300
https://ria.ru/20200115/1563451316.html
Жуков заявил об отсутствии в ГД депутатов с иностранным гражданством
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:18:3072:1746_1036x0_80_0_0_04fe77fdf982fe67afc41c66eea9c79f.jpg
РИА Новости

Жуков заявил об отсутствии в ГД депутатов с иностранным гражданством

15:34 15.01.2020 (обновлено: 16:01 15.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В Государственной Думе нет депутатов с иностранным гражданством, заявил первый вице-спикер ГД Александр Жуков.
"Я думаю, что таковых нет депутатов, потому что у нас есть специальная комиссия, которая занимается этим вопросом", - сказал Жуков журналистам.
Лица, занимающие важнейшие в РФ должности, включая премьера, министров и губернаторов, не должны иметь иностранного гражданства и вида на жительство, заявил ранее президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию. В частности, Путин предложил на конституционном уровне закрепить обязательные требования к лицам, которые занимают должности, "критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны, а именно: главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство, либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства".
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
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Послание президента России Федеральному собраниюАлександр ЖуковСовет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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