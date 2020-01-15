Путин: министры и губернаторы не должны иметь иностранного гражданства

"Предлагаю на конституционном уровне закрепить обязательные требования к лицам, которые занимают должности критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны, а именно: главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство, либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства", - сказал Путин.