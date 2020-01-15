В Приамурье ученики начальных классов уже получают бесплатное питание

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 янв - РИА Новости. Все школьники начальных классов в Амурской области уже получают бесплатное горячее питание, такая мера поддержки действует с 1 октября 2019 года, сообщает правительство региона.
Президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному Собранию, что все школьники начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Он отметил, что бесплатное горячее питание ученики начальных классов в регионах в школах, технически готовых к этому, начнут получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.
"В Амурской области эта мера поддержки уже действует. С 1 октября все учащиеся начальных классов получают бесплатное горячее питание. На эти цели из областного бюджета изначально выделили 54 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова губернатора Приамурья Василия Орлова.
Расходы на школьное питание в Приамурье увеличили с 1 ноября 2019 года, сейчас в южных районах области предусмотрено 25 рублей на ребенка, в северных – 35.
"Но это не последнее увеличение, мы намерены рассмотреть вопрос с учетом районирования. У нас должны быть группы территорий с градацией как по географическому положению (северные, южные, центральные), так и по административному принципу (города или сельские поселения). Мы были готовы обеспечить это силами областного бюджета, однако с поддержкой федерального центра это сделать будет значительно легче", - отметил Орлов.
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