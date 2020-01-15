В Приамурье ученики начальных классов уже получают бесплатное питание

"Но это не последнее увеличение, мы намерены рассмотреть вопрос с учетом районирования. У нас должны быть группы территорий с градацией как по географическому положению (северные, южные, центральные), так и по административному принципу (города или сельские поселения). Мы были готовы обеспечить это силами областного бюджета, однако с поддержкой федерального центра это сделать будет значительно легче", - отметил Орлов.