Матвиенко оценила предложения Путина по демографическим проектам

"Демография - это и вопросы бедности. Президент изложил продуманную, просчитанную систему мер по улучшению демографической ситуации", - сказала спикер в эфире Первого канала.

По ее словам, предложенные меры будут направлены на вывод из бедности семей с детьми. "Ожидаемая мера - продление программы по маткапиталу до 2026 года. Семьи с детьми должны планировать свое будущее", - сказала парламентарий.

Она также поддержала предложение президента о распространении программы по маткапиталу на первенца. Матвиенко напомнила, что были приняты законодательные инициативы по выплатам детских пособий до трех лет, однако президент предложил продлить предоставление пособий детям до семи лет, подчеркнула Матвиенко.

Еще одна тема, которую спикер отметила как наиболее важную, - создание условий для обеспечения горячим питанием школьников начальных классов. По ее словам, нужно создать условия для оборудования кухонных помещений в школах, обеспечения хорошим, качественным питанием. "Эту работу нужно организовать", - подчеркнула она.

Дополнительные выплаты из федерального бюджета для классных руководителей Матвиенко также считает очень своевременной мерой. "Учитель должен быть второй мамой для учеников. Классный руководитель - это тот, кто заботится о детях", - сказала она.