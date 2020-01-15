Минпросвещения готово к проработке доплат классным руководителям

Как уточнили в министерстве, всего в школах РФ более 838 тысяч классов, в которых обучается более 16,5 миллионов школьников. В ведомстве отметили, что классное руководство – это "очень серьезный объем работы для учителя, который и сам уроки ведет, и обеспечивает общение с семьями учеников своего класса, настраивает взаимодействие с учителями-предметниками, преподающими в классе".