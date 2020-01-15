Минпросвещения готово к проработке доплат классным руководителям

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министерство просвещения РФ готово к проработке программы по выплате учителям надбавки в пять тысяч рублей за классное руководство, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в среду президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил с 1 сентября 2020 года ввести доплаты для классных руководителей в школах в размере не менее 5 тысяч рублей за счет федерального бюджета. При этом, как подчеркнул президент, программа федеральной поддержки должна идти с сохранением всех уже действующих программ и выплат.
"Выплаты должны начаться уже с 1 сентября 2020 года, и министерство готово к проработке программы", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как уточнили в министерстве, всего в школах РФ более 838 тысяч классов, в которых обучается более 16,5 миллионов школьников. В ведомстве отметили, что классное руководство – это "очень серьезный объем работы для учителя, который и сам уроки ведет, и обеспечивает общение с семьями учеников своего класса, настраивает взаимодействие с учителями-предметниками, преподающими в классе".
В Минпросвещения считают, что роль классных руководителей особо значима в достижении стратегической цели страны в сфере образования – воспитании гармонично развитой и социально ответственной личности.