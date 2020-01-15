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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T15:31+0300
https://ria.ru/20200115/1563446653.html
Минпросвещения готово к проработке доплат классным руководителям
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/17/1563441761_0:67:2602:1531_1036x0_80_0_0_015c2296d08f67784e7842b7c7af2ec8.jpg
РИА Новости

Минпросвещения готово к проработке доплат классным руководителям

14:49 15.01.2020 (обновлено: 15:31 15.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министерство просвещения РФ готово к проработке программы по выплате учителям надбавки в пять тысяч рублей за классное руководство, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в среду президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил с 1 сентября 2020 года ввести доплаты для классных руководителей в школах в размере не менее 5 тысяч рублей за счет федерального бюджета. При этом, как подчеркнул президент, программа федеральной поддержки должна идти с сохранением всех уже действующих программ и выплат.
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"Выплаты должны начаться уже с 1 сентября 2020 года, и министерство готово к проработке программы", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как уточнили в министерстве, всего в школах РФ более 838 тысяч классов, в которых обучается более 16,5 миллионов школьников. В ведомстве отметили, что классное руководство – это "очень серьезный объем работы для учителя, который и сам уроки ведет, и обеспечивает общение с семьями учеников своего класса, настраивает взаимодействие с учителями-предметниками, преподающими в классе".
В Минпросвещения считают, что роль классных руководителей особо значима в достижении стратегической цели страны в сфере образования – воспитании гармонично развитой и социально ответственной личности.
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