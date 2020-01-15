СПЧ будет участвовать в организации голосования по Конституции

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мониторинговая группа Мониторинговая группа СПЧ по выборам будет участвовать в организации голосования по поправкам в Конституцию , заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев

"В СПЧ есть мониторинговая группа, которая следит за законностью процедуры голосования на выборах в сентябре, эта мониторинговая группа, конечно, будет участвовать, ... если голосование будет объявлено", - сказал РИА Новости Фадеев.

По его словам, президент фактически предложил утвердить предложения по коррекции Конституции, те, которые будут выработаны окончательно в ходе дискуссии - утвердить путем голосования.

"Эта тема граждан, их участия в социальных экономических процессах, их участие в выработке решений и принятии решений, если говорить в данном случае о Конституции - это и есть принятие окончательного решения через общенародное голосование. Это одна из главных линий сегодняшнего послания - участие граждан в выработке, принятии, реализации решений", - добавил глава Совета.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства РФ, Совету Федерации - в назначении руководителей силовых министерств, а также региональных прокуроров. Путин также заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством, члены правительства, парламентарии, главы субъектов не должны иметь иностранного гражданства. Кандидат в президенты России должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства.