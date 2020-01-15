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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T15:07+0300
https://ria.ru/20200115/1563444753.html
СПЧ будет участвовать в организации голосования по Конституции
https://cdn22.img.ria.ru/images/156287/10/1562871036_0:112:2930:1760_1036x0_80_0_0_6abe0126af5e8c55f43b5fb2abf9c201.jpg
РИА Новости

СПЧ будет участвовать в организации голосования по Конституции

14:25 15.01.2020 (обновлено: 15:07 15.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мониторинговая группа СПЧ по выборам будет участвовать в организации голосования по поправкам в Конституцию, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.
"В СПЧ есть мониторинговая группа, которая следит за законностью процедуры голосования на выборах в сентябре, эта мониторинговая группа, конечно, будет участвовать, ... если голосование будет объявлено", - сказал РИА Новости Фадеев.
По его словам, президент фактически предложил утвердить предложения по коррекции Конституции, те, которые будут выработаны окончательно в ходе дискуссии - утвердить путем голосования.
"Эта тема граждан, их участия в социальных экономических процессах, их участие в выработке решений и принятии решений, если говорить в данном случае о Конституции - это и есть принятие окончательного решения через общенародное голосование. Это одна из главных линий сегодняшнего послания - участие граждан в выработке, принятии, реализации решений", - добавил глава Совета.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Вчера, 13:58Послание президента России Федеральному собранию
Жириновский предложил дату голосования по поправкам в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства РФ, Совету Федерации - в назначении руководителей силовых министерств, а также региональных прокуроров. Путин также заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством, члены правительства, парламентарии, главы субъектов не должны иметь иностранного гражданства. Кандидат в президенты России должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства.
Также Путин предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию.
Секретарь ЦИКа Майя Гришина
Вчера, 14:47Послание президента России Федеральному собранию
ЦИК прокомментировал возможное голосование по поправкам в Конституцию
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Послание президента России Федеральному собраниюВалерий ФадеевКонституция РФСовет Федерации РФГосдума РФСовет по правам человека при Президенте РФВладимир ПутинПолитика
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