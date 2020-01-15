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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T14:20+0300
https://ria.ru/20200115/1563444606.html
Минкомсвязь подготовит меры по реализации проекта "Доступный интернет"
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/36/1563443672_0:200:3076:1930_1036x0_80_0_0_d14dfb8f14476f327f2f3d04d2f5b0da.jpg
РИА Новости

Минкомсвязь подготовит меры по реализации проекта "Доступный интернет"

14:20 15.01.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЖитель Екатеринбурга смотрит трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Житель Екатеринбурга смотрит трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Житель Екатеринбурга смотрит трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Минкомсвязь РФ подготовит комплекс мер по реализации проекта по бесплатному доступу к социально значимым интернет-ресурсам, сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства Евгений Новиков.
Ранее в среду президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет" - по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально-значимым отечественным интернет-сервисам. Пользователям не придется платить за интернет-трафик при использовании таких сервисов. По словам президента РФ, высокая доступность интернета станет конкурентным преимуществом страны и создаст широкое пространство для образования и творчества, общения, реализации социальных и культурных проектов.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Онлайн
Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
"Будем уточнять параметры и готовить комплекс мер по реализации", - сказал Новиков.
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Послание президента России Федеральному собраниюМинистерство связи и массовых коммуникаций РФТехнологииОбщество
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