Минкомсвязь подготовит меры по реализации проекта "Доступный интернет"

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Минкомсвязь РФ подготовит комплекс мер по реализации проекта по бесплатному доступу к социально значимым интернет-ресурсам, сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства Евгений Новиков.
Ранее в среду президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет" - по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально-значимым отечественным интернет-сервисам. Пользователям не придется платить за интернет-трафик при использовании таких сервисов. По словам президента РФ, высокая доступность интернета станет конкурентным преимуществом страны и создаст широкое пространство для образования и творчества, общения, реализации социальных и культурных проектов.
"Будем уточнять параметры и готовить комплекс мер по реализации", - сказал Новиков.