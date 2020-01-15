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Матвиенко оценила решение Путина отдать часть полномочий парламенту
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РИА Новости

Матвиенко оценила решение Путина отдать часть полномочий парламенту

14:12 15.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию смело поделился с парламентом частью своих полномочий, это хороший сигнал обществу о стабильной политической ситуации в стране, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Сегодня день хороших новостей. Президент очень смело поделился частью своих президентских полномочий с парламентом. Это хороший сигнал обществу, что у нас стабильная политическая обстановка и президент не тревожится, отдавая часть своих полномочий парламенту",- заявила Матвиенко в эфире телеканала "Россия 1".
Сенатор подчеркнула, что инициатива главы государства повышает роль парламента в РФ.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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