Матвиенко оценила решение Путина отдать часть полномочий парламенту

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию смело поделился с парламентом частью своих полномочий, это хороший сигнал обществу о стабильной политической ситуации в стране, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Сегодня день хороших новостей. Президент очень смело поделился частью своих президентских полномочий с парламентом. Это хороший сигнал обществу, что у нас стабильная политическая обстановка и президент не тревожится, отдавая часть своих полномочий парламенту",- заявила Матвиенко в эфире телеканала "Россия 1".
Сенатор подчеркнула, что инициатива главы государства повышает роль парламента в РФ.