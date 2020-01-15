Александр Серов рассказал подробности потасовки со стрельбой

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Народный артист России Александр Серов рассказал телеканалу "Звезда", что в него стреляли резиновыми пулями.
"Попали в ногу. Но сейчас все хорошо. Все живы и здоровы", — добавил певец.
Ранее стало известно, что в ходе потасовки в подмосковном кафе Серов получил ранение в ногу. Врачи института хирургии имени Вишневского извлекли пулю, но пока певец все-таки хромает.
По его словам, напавший мужчина сразу скрылся с места происшествия. В правоохранительные органы артист обращаться не стал.