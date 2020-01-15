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Культура
2020-01-15T17:52+0300
https://ria.ru/20200115/1563443126.html
Александр Серов рассказал подробности потасовки со стрельбой
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РИА Новости

Александр Серов рассказал подробности потасовки со стрельбой

13:55 15.01.2020 (обновлено: 17:52 15.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПевец Александр Серов
Певец Александр Серов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Народный артист России Александр Серов рассказал телеканалу "Звезда", что в него стреляли резиновыми пулями.
"Попали в ногу. Но сейчас все хорошо. Все живы и здоровы", — добавил певец.
Ранее стало известно, что в ходе потасовки в подмосковном кафе Серов получил ранение в ногу. Врачи института хирургии имени Вишневского извлекли пулю, но пока певец все-таки хромает.
По его словам, напавший мужчина сразу скрылся с места происшествия. В правоохранительные органы артист обращаться не стал.
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КультураАлександр СеровРоссияПроисшествия
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