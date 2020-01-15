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Культура
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Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
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РИА Новости

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

09:35 15.01.2020 (обновлено: 10:20 15.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПевец Александр Серов
Певец Александр Серов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Певец Александр Серов. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.

"Вышли на улицу поговорить, разобраться, так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет и он выстрелил мне в ногу!"

Александр Серов
По его словам, злоумышленник сразу скрылся с места происшествия. Артист принял решение не обращаться в правоохранительные органы.
Он рассказал, что медикам удалось извлечь пулю, и теперь его здоровью ничто не угрожает.
"Правда, теперь я прихрамываю. Но, думаю, быстро заживет", — добавил Серов.
Певец также сообщил, что до сих пор находится под присмотром врачей.
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КультураШоу-бизнесАлександр СеровРоссия
Популярные комментарии
После пулевого ранения медики не сообщили в полицию? Ну-ну))
15 января, 11:16
big_medved
49151011
Рембо-8-Пусть говорят...
15 января, 10:16
ИИИгорь Иванов
29220001
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