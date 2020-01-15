Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.
"Вышли на улицу поговорить, разобраться, так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет и он выстрелил мне в ногу!"
По его словам, злоумышленник сразу скрылся с места происшествия. Артист принял решение не обращаться в правоохранительные органы.
Он рассказал, что медикам удалось извлечь пулю, и теперь его здоровью ничто не угрожает.
"Правда, теперь я прихрамываю. Но, думаю, быстро заживет", — добавил Серов.
Певец также сообщил, что до сих пор находится под присмотром врачей.
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